Club des critiques - 19 janvier

A la table des critiques:

- Roselyne Bachelot (LCI; France Musique)

- Richard Martet (Opéra Magazine)

- Christian Merlin (Le Figaro)

Ce soir on parle de :

- Jephtha de Haendel, à l'Opéra de Paris jusqu'au 30 janvier

- Un Bal masqué à l'Opéra de Paris jusqu'au 20 février

- du CD _The Complete Symphonies_ de Beethoven par Herbert Blomstedt et le Gewandhausorchester de Leipsig chez Accentus Music

- Diabolus in opéra, composer avec la voix de Karol Beffa aux éditions Alma nuvis