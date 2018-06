Club des Critiques -15 juin

A la table des Critiques:

- Pierre Flinois (Classica)

- Michel Parouty (Opéra Magazine)

- Christian Merlin (Le Figaro)

Ce soir on parle de:

– Don Pasqualesous la baguette d'Evelino Pido, jusqu'au 12 juillet à l'Opéra Garnier

– Faust de Gounod avec Benjamin Bernheim, Véronique Gens, Juliette Mars, Ingrid Perruche.... Les Talens Lyriques dirigés par Christophe Rousset. Le 14 juin (hier) au Théatre des Champs-Elysées

– Roberto Alagna, Marie-Nicole Lemieux, Laurent Naouri dans Samson et Dalila de Saint-Saëns au Théatre des Champs-Elysées, les 12 et 15 (ce soir) juin