Club des critiques - 13 janvier

A la table des Critiques:

- Christian Merlin (Le Figaro)

- Richard Martet (Opéra magazine)

- Sophie Bourdais (Télérama)

Ce soir on parle:

> de l'inauguration d'Elphi petit nom de l'Elbphilharmonie d'Hamburg ce mercredi 11 janvier

> du pemier concert d'Emmanuel Krivine à la tête de l’Orchestre national de France, depuis l’annonce de sa nomination comme directeur musical, ce jeudi 12 janvier

> des CD:

- Farinelli par Ann Hallenberg, Les Talens lyriques et Christophe Rousset chez Aparté

- Pastorale de Noël de Charpentier par Sébastien Daucé et l'ensemble Correspondances chez Harmonia Mundi