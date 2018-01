Club des critiques - 12 janvier

A la table des Critiques:

- Emmanuelle Giuliani (La Croix)

- Richard Martet (Opéra Magazine)

- Christian Merlin (Le Figaro)

Ce soir on parle:

- de Paavo Järvi autour de ses disques (Hindemith et Brahms/Webern/Bach avec le Frankfurt Radio Symphony Orchestra chez Naïve; Brahms avec le Deutsche Kammerphilharmonie Bremen chez RCA; Strauss avec le NHK Symphony Orchestra de Tokyo chez Sony)

- de Philippe Jaroussky (The Händel Album chez Erato) et Franco Fagioli (Haendel Arias chez Deutsche Grammophon)

- le Sacre du printemps par Riccardo Chailly chez Decca