Classique en série, avec In Mo Yang, Clara Bourreau, Rose Brandford Griffith et Félicien Brut

A la table des invités :

In Mo Yang (violoniste) et Steve Roger (son agent, agence Caecilia) qui interprètera le concerto pour violon n° 3 de Camille Saint-Saëns jeudi 24 janvier à la Maison de la radio avec l'Orchestre national de France sous la direction d'Emmanuel Krivine.

(co-auteur de la série Philharmonia) et (productrice) pour la série Philharmonia réalisée par Louis Choquette et diffusée dès le mercredi 23 janvier sur France 2. Félicien Brut (accordéoniste) qui rendra hommage à l'accordéoniste Marcel Azzola, décédé hier lundi 21 janvier.

Programme musical

Niccolo Paganini, Caprice n° 13 pour violon

In Mo Yang (violon)

Enregistrement Radio France

Fritz Kreisler, Recitatif et Scherzo

In Mo Yang (violon)

Enregistrement Radio France

Wolfgang Amadeus Mozart, Les Noces de Figaro - Sinfonia

BBC Symphony Orchestra, Colin Davis (direction)

Philips 426 196-2

Darius Milhaud, La Bien-Aimée, Suite - Final : Grand galop chromatique / Liszt

Orchestre national d'Île-de-France, Enrique Mazzola (direction)

NoMadMusic NMM051

Etienne Perruchon, Bande Originale de la série Philharmonia (extrait)

Maîtrise de Radio France, Orchestre national d'Île-de-France, Marzena Diakun (direction)

Copie privée

Marcel Azzola, Douce réflexion

Label La Lichere CD LLL 2017

Marcel Azzola et son ensemble, Rose Pompon et papillons

Frémeaux et Associés

Marcel Azzola, Reproche

Universal 981796-3