De Vivaldi à Haïti en passant par l'Arménie, avec François Lazarévitch, Célimène Daudet et Mariam Sarkissian

A la table des Invités :

- François Lazarévitch (flûte et direction de l'ensemble, Les Musiciens de Saint Julien)

pour le CD Vivaldi sorti en août chez Alpha

- Célimène Daudet (piano)

pour le projet un piano en Haïti et la première édition du Haïti Piano Festival en novembre

- Mariam Sarkissian (mezzo-soprano)

pour le CD Tigran Mansurian chez Brilliant classics

Programme musical

Jean-Sébastien Bach, L'Art de la Fugue BWV 1080 - Contrapunctus IX alla duodecima

Célimène Daudet (piano)

Arion

Fernand de la Tombelle, Berceuse en la majeur

Amanda Favier (violon), Célimène Daudet (piano)

Arion [ARN68828]

Antonio Vivaldi, Concerto en ré majeur op. 10 n° 3 RV 428 "Il Gardellino" - Troisième mouvement

Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch (flûte et direction)

Alpha [281]

Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons - Le Printemps (arrangement pour musette)

Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch (musette baroque et direction)

Alpha [281]

Tigran Mansurian, Canti paralleli - "For the sake of love"

Mariam Sarkissian (mezzo soprano), Anton Martynov (violin), Julian Milkis (clarinet) et Daria Ulantseva (piano)

Musica Viva Chamber, Alexander Rudin (violoncelle et direction)

Brilliant Classics [95489]

Tigran Mansurian, Canti paralleli - "On the blue lake"

Mariam Sarkissian (mezzo soprano), Anton Martynov (violin), Julian Milkis (clarinet) et Daria Ulantseva (piano)

Musica Viva Chamber, Alexander Rudin (violoncelle et direction)

Brilliant Classics [95489]