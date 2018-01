L'opéra selon Chéreau, avec Paulin Bündgen et Sarah Barbedette

A la table des invités :

Paulin Bündgen (contreténor) - parution récente du disque "No Time in Eternity" (avec l'Ensemble Céladon dirigé par Paulin Bündgen) chez Aeon

(directrice de la dramaturgie, de l'édition et de la communication à l'Opéra de Paris). Actuellement : exposition "Patrice Chéreau : mettre en scène l'opéra" à la Bibliothèque-musée de l'Opéra Garnier

Programme musical :

Anonyme

In Paradise

Paulin Bündgen (contreténor et direction artistique) ; Ensemble Céladon (violes de gambe)

Aeon, AECD 1757

Michael Nyman

No Time in Eternity

Paulin Bündgen (contreténor et direction artistique) ; Ensemble Céladon (violes de gambe)

Aeon, AECD 1757

Michael Nyman

Self-Laudatory Hymn of Inanna

Paulin Bündgen (contreténor et direction artistique) ; Ensemble Céladon (violes de gambe)

Aeon, AECD 1757

Joseph Chabanceau de La Barre

Il faut aymer

Henri Ledroit (haute-contre) ; Matthias Spaeter (luth)

FY, FYCD 117

Antonio Vivaldi

Salve Regina en ut mineur RV 616 : "Eia Ergo"

Andreas Scholl (haute-contre) ; Australian Brandenburg Orchestra dirigé par Paul Dyer

DECCA, 466964-2

Richard Wagner

La Walkyrie, Acte III scène 3

Gwyneth Jones (soprano) ; Donald Mac Intyre (baryton-basse) ; Orchestre du festival de Bayreuth dirigé par Pierre Boulez

PHILIPS 4757963

Alban Berg

Wozzeck opus 7, Acte III scène 4 « Das Messer Wo ist Das Messer »

Franz Grundheber (baryton) ; Orchestre de l’Opéra d’État de Berlin dirigé par Daniel Barenboim

TELDEC, 0630-14108-2

Richard Wagner

Tristan et Isolde, Acte III « Mild und leise wie er lächelt »

Waltraud Meier (soprano) ; Chœur de l’Opéra d’État de Berlin et Orchestre Philharmonique de Berlin dirigés par Daniel Barenboim

TELDEC 4509-94468-2