Classic Club des Critiques - 17 mai

A la table des Critiques

Emmanuelle Giuliani (La Croix)

(La Croix) Pierre Flinois (Opéra magazine)

(Opéra magazine) Christian Merlin (Le Figaro)

Ce soir on parle :

de concerts :

- War requiem de Benjamin Britten l’Ochestre de Paris sous la direction de Daniel Harding, à la Philharmonie de Paris le 16 mai

- récital de Benjamin Grosvenor dans un programme Schumann-Janacek le 12 mai au TCE

- récital d'Igor Levit dans un programme Beethoven le 16 mai au TCE

- Tosca avec Anja Harteros, Sonya Yoncheva, Jonas Kaufmann, Vittorio Grigolo jusqu'au 23 juin à l'Opéra de Paris

de CD et de DVD :

- le coffret dédié à Bernard Haitink et l'Orchestre de la Radio Bavaroise à l'occasion des 90 ans du maestro chez BR Klassik

- Lessons in Love and Violence de George Benjamin DVD (chez Opus Arte) et jusqu'au 26 mai à l'Opéra de Lyon dans une mise en scène de Katie Mitchell avec Stéphane Degout et la direction d'Alexandre Bloch

- le concert Leçons de Ténèbres par Sophie Karthäuser, l'Ensemble Correspondances et Sébastien Daucé le 12 mai à la Maison de la Radio