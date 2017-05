Chopin à l’opéra

A la table des invités :

Michael Schonwandt (chef d'orchestre, chef principal de l’Orchestre de l'Opéra de Montpellier)

Michael Schonwandt dirige l'opéra Wozzeck d'Alban Berg à l'Opéra Bastille (Paris) jusqu'au 15 mai

Jean-Yves Clément (écrivain)

Jean-Yves Clément publie Les deux âmes de Frédéric Chopin aux éditions Le Passeur

Programme musical

Carl Nielsen, Maskarade FS 39 - Acte I : Ouverture

Orchestre symphonique national du Danemark, Michael Schonwandt (direction)

Da Capo [6220641-42]

György Kurtag, Six moments musicaux op. 44 - Les Adieux

Quatuor Molinari

Atma Classique [ACD22705]

Cole Porter, Looking at you

Oscar Peterson (piano), Stéphane Grappelli Quartet

Emarcy Records [013028-2]