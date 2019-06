Chants de Dublin, avec Reinoud van Mechelen, Anna Besson, Eléonore Kissel et Emmanuel Kasarhérou

A la table des invités

Reinoud van Mechelen (ténor) & Anna Besson (flûtiste), membres de l'ensemble A Nocte Temporis, qui font paraître un disque intitulé The Dublhinn Gardens (label Alpha), et consacré à des airs populaires irlandais du XVIIIe siècle.

(responsable du Pôle Conservation/Restauration) & Emmanuel Kasarhérou (adjoint au directeur du département Patrimoine et des collections) au musée du Quai Branly. Ils nous parleront de la campagne de mécénat participatif "Montez le son", dont l'objectif est de restaurer 130 instruments de musique appartenant à la Réserve des instruments de musique du musée du Quai Branly.

Programme musical

Jean-Sébastien Bach, Messe en si mineur BWV 232 - Benedictus

Reinoud van Mechelen (ténor), Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Harmonia Mundi HAF 8905293.94

Louis-Nicolas Clérambault, Pyrame et Thisbé, Cantate IVe, à voix seule et symphonie - Air : "Amour, qui voudra désormais"

Reinoud van Mechelen (ténor), A Nocte Temporis : Anna Besson (flûte), Emmanuel Resche (violon), Myriam Rignol (viole de gambe), Benjamin Alard (clavecin)

Alpha 356

Traditionnel Irlandais, Mr. Creagh's irish tune / The hawk of ballyshannon

A Nocte Temporis : Anna Besson (flûte), Sarah Ridy (harpe), Myriam Rignol (viole de gambe), Loris Barrucand (clavecin)

Alpha 447

Traditionnel Irlandais, The Original black joke, sent from Dublin

Reinoud van Mechelen (ténor), A Nocte Temporis : Anna Besson (flûte), Sarah Ridy (harpe), Myriam Rignol (viole de gambe), Loris Barrucand (clavecin)

Alpha 447

Traditionnel irlandais,

Anna Besson (flûte irlandaise)

Enregistrement Radio France