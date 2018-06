Bloch Party, avec Alexandre Bloch et Célimène Daudet

A la table des Invités

- Alexandre Bloch (directeur musical de Orchestre national de Lille)

pour la 15ème édition du Lille Piano(s) Festival et la création de

pour les 2 prochains concerts à la tête de l'ONL et de l'Intercontemporain, le 14 juin à la Philharmonie de Paris et le 16 juin au Nouveau Siècle Lille

pour le CD Les Pêcheurs de perles chez Pentatone

- Célimène Daudet (piano)

pour le concert et la master class de dimanche prochain (3 juin), donnés dans le cadre du 10ème anniversaire du festival de piano Les Amateurs virtuoses ! à Paris

pour le CD Messiaen, Debussy, Préludes pour piano chez NoMadMusic

Programme musical:

Louis Amstrong: What a wonderful world

MCA 0022925560025

Bizet: Les Pêcheur de perles

Julie Fuchs (soprano)

Orchestre National de Lille

Alexandre Bloch (direction)Pentatone PTC

Debussy: Préludes. Deuxième Livre, "Brouillards"

Célimène Daudet (piano)

NoMadMusic NMM046

Debussy: Préludes. Deuxième Livre, "Les tierces alternées"

Célimène Daudet (piano)

NoMadMusic NMM046

Messiaen: Huit préludes, "Plainte calme"

Célimène Daudet (piano)

NoMadMusic NMM04