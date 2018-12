Best of (1) : Les King Singers, Jérôme Lejeune, Mariana Florès

Programme musical

Les King's Singers en live :

Trad. arr. Gordon Langford, Bobby Shaftoe

The King's Singers

Enregistrement Radio France

John Legend arr. Alexander L'Estrange, All of Me

The King's Singers

Enregistrement Radio France

Roland de Lassus, Dessus le Marché d'Arras

The King's Singers

Enregistrement Radio France

Les King's Singers , c'est Patrick Dunachie (contre-ténor), Timothy Wayne-Wright (contre-ténor), Julian Gregory (ténor), Christopher Bruerton (baryton), Christopher Gabbitas (baryton), Jonathan Howard (basse)

Johannes Ockeghem, Requiem - Kyrie

Cappella Praetensis, Rebecca Stewart (direction)

Ricercar RIC 131

Marc-Antoine Charpentier, Laudate Dominum pour le Port-Royal H. 227

Isabelle Poulenard, Greta De Reyghere, Capella Ricercar, Jill Feldman (direction)

Ricercar RIC 126

Charles Gounod, Six mélodies - Andante

Claude Maury (cor), Ricercar Academy

Ricercar RIC 127

Monteverdi: Per voce sola

Mariana Flores (soprano)

La Capella Mediterranea

Leonardo Garcia Alarcon (direction)

Ricercar RIC 390

Monteverdi: Con Sinfonia

Mariana Flores (soprano)

La Capella Mediterranea

Leonardo Garcia Alarcon (direction)

Ricercar RIC 390

Monteverdi: Lamento de la Ninfa

Mariana Flores (soprano)

La Capella Mediterranea

Leonardo Garcia Alarcon (direction)

Ricercar RIC 390