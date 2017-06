"Bach and friends" - avec Vincent Dumestre et Louis-Noël Bestion de Camboulas

A la table des invités :

Louis-Noël Bestion de Camboulas (organiste et claveciniste)

(organiste et claveciniste) Vincent Dumestre (luthiste, chef du Poème Harmonique)

Programme musical

Henry Purcell, Music of the funeral of Queen Mary Z 860 - "The Queen's Funeral March Sounded before her Chariot" pour orchestre

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha [78636]

Henry Purcell, Burial Service - "Man that is born of a woman" Z 27 pour solistes, chœur et basse continue

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha [78636]

Jeremiah Clarke, Ode on the death of Henry Purcell : Ouverture pour solistes, chœur et orchestre

Le Poème Harmonique, Les Cris de Paris, Vincent Dumestre (direction)

Alpha [285]

Henry Purcell, Welcome to all the pleasures Z 339 - While joys celestial

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha [78636]