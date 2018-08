La mélodie du Bonhoure, avec Bruno Bonhoure et Jonathan Dunford

A la table des Invités :

Bruno Bonhoure (directeur musical de La Camera delle Lacrime)

(directeur musical de La Camera delle Lacrime) Jonathan Dunford (gambiste)

Programme musical

When she came in she bobbed (Traditionnel écossais)

Jonathan Dunford (basse de viole), Rob Mac Killop (guitare baroque)

Alpha 530

Marin Marais, Suite en mi mineur - Sarabande pour viole et théorbe

Jonathan Dunford (basse de viole), Benjamin Perrot (théorbe)

Accord 477 254-2