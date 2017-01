Au Pays du matin calme

Autour de la table :

Sunwook Kim (pianiste)

Noémi Boutin (violoncelliste)

Arièle Butaux (écrivain, journaliste)

Programme musical

Ludwig van Beethoven, Sonate n° 27 en mi mineur op. 90 - I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck

Sunwook Kim (piano)

[Copie privée]

César Franck, Prélude, choral et fugue en si mineur M 21 - I. Prélude

Sunwook Kim (piano)

Accentus Music [ACC303552]

Ludwig van Beethoven, Concerto pour piano n° 5 en mi bémol majeur op. 73 "l'Empereur" - III. Rondo

Sunwook Kim (piano), Orchestre philharmonique de Séoul, Myung-Whun Chung (direction)

Deutsche Grammophon [481031-2]

Jehan de Lescurel, Amours que vous ai meffait

Clara Coutouly (soprano), Ensemble Céladon, Paulin Bündgen (direction)

Ricercar [RIC366]

Raimon de Miraval, Cel que no volh auzir chanssos ("Que celui qui ne veut pas écouter des chansons")

Clara Coutouly (soprano), Ensemble Céladon, Paulin Bündgen (direction)

Ricercar [RIC340]

Benjamin Britten, Suite for cello op. 72 - III. Lamento : lento rubato

Noémi Boutin (violoncelle)

NoMadMusic [NMM039]

Benjamin Britten, Suite for cello op. 87 - X. Mournful Song (Under the Little Apple Tree)

Noémi Boutin (violoncelle)

NoMadMusic [NMM039]