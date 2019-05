Au miroir des divas, avec Cécile McLorin Salvant, Chloé Briot et Philippe Bianconi

A la table des invités

Chloé Briot (soprano) qui interprète actuellement Papagena dans La Flûte enchantée de W. A. Mozart à l'Opéra Bastille (Paris), une production à voir jusqu'au 15 juin.

(pianiste) qui donnera un concert ce jeudi 16 mai à la Salle Gaveau à Paris dans un programme Schubert & Schumann.

Cécile McLorin Salvant (chanteuse de jazz), pour clôturer la journée spéciale que France Musique lui a consacrée ce lundi 13 mai. Elle sera notamment en concert demain mardi 14 mai à l'Espace Carpeaux A Courbevoie, et lundi 27 mai au New Morning à Paris.

Programme musical

Roy Ingraham, No regrets

Cécile McLorin Salvant (voix), The Jean-François Bonnel Paris Quintet

Label Cécile McLorin Salvant

Louis Despax / Jean Eblinger, J'ai l'cafard

Cécile McLorin Salvant (voix), Sullivan Fortner (orgue Hammond)

Mack Avenue MAC1132

Cécile McLorin Salvant,Look at me

Cécile McLorin Salvant (voix), Aaron Diehl (piano, Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie)

Mack Avenue MAC1095

Wolfgang Amadeus Mozart, Les Noces de Figaro - « Non so più cosa son, cosa faccio » (Cherubino)

Chloé Briot, Orchestre de l'Opéra national de Lyon, Pierre Bleuse (direction)

Enregistrement Radio France / Victoires de la musique classique 2018

Christoph Willibald Gluck, Orphée et Eurydice (extrait)

Chloé Briot (soprano) & Jeff Cohen (piano)

Enregistrement Radio France