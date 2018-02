Au Caravansérail, avec Bertrand Cuiller, Aurélien Pascal et Jean-Paul Gasparian

A la table des Invités:

-Bertrand Cuiller (claveciniste, directeur du Caravansérail)

pour Rinaldo de Haendel à Besançon les 9 et 10 février, le 13 à Saint Louis (Alsace) puis en tournée à travers la France dans une mise en scène de Claire Dancoisne, avec Emma De Negri, Aurore Bucher, Lucile Richardot, Paul-Antoine Benos, Thomas Dolié...

pour le CD A Fancy,Fantasy on english airs and tunes avec la soprano Rachel redmond chez Harmonia Mundi

- Jean-Paul Gasparian (pianiste)

pour le CD Scriabin-Prokofiev chez Evidence

- Aurélien Pascal (violoncelle)

consacré à Franz Danzi chez Sony classical

Programme musical

Prokofiev: Sonate pour piano n°2 en ré m, op 14

Jean-Paul Gasparian (piano)

Evidence EVCD048

Rachmaninoff:Etudes-Tableaux, op 39

Jean-Paul Gasparian (piano)

Evidence EVCD048

Blow: A Ground

Le Caravansérail

Bertrand Cuiller (direction)

HMM 902296

Louis Grabu:O Jealousy !

Rachel Redmond (soprano)

Le Caravansérail

Bertrand Cuiller (direction)

HMM 902296

Samuel Akeyrode: From drinking of Sock by the pattle

Rachel Redmond (soprano)

Le Caravansérail

Bertrand Cuiller (direction)

HMM 902296

Anonymus: First music

Rachel Redmond (soprano)

Le Caravansérail

Bertrand Cuiller (direction)

HMM 902296

Franz Danzi: Concerto en mi m

Aurélien Pascal (violoncelle)

Nareh Arghamanyan (piano)

Münchener Kammeronrchester

Howard Griffiths (direction)

Sony classical 889885361082