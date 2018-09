Alto ou tard, avec Miguel Da Silva

A la table des Invités

Miguel Da Silva (altiste)

Prochain concerts

en septembre :

- le 15 au festival Ravel, à Sceaux, avec Philippe Graffin, Jérôme Pernoo et Marie-Josèphe Jude

- le 16 pour Solistes à Bagatelle, récital avec François-Frédéric Guy

- le 23 à Bruxelles pour la Symphonie Concertante avec Esther Yoo sous la direction de James Feddeck

- le 28 aux Pays-Bas (à Edesche) avec Maria Milstein et le trio Busch

en octobre :

- le 4 à Reims dans le cadre des Concerts de Poche avec Augustin Dumay, Henri Dermarquette et Louis Lortie

- les 5, 6 et 7 à Bruxelles à Flagey, avec Augustin Dumay, Lorenzo Gatto, Hélène Desaint, Henri Demarquette, Aurélien Pascal, Louis Lortie et Lukáš Vondráček

- le 21 au Méjan à Arles