Accent tonique, avec Thibaut Noally et Blandine Staskiewicz

A la table des Invités

-Thierry Bodin (expert en manuscrit)

Pour les ventes Aristophile consacrées à la musique, qui se dérouleront le 20 juin à 14h et 16h à Drouot, sous le marteau de la maison Ader-Nordmann.

Seront présentés d'exceptionnels et rares manuscrits musicaux, épreuves corrigées, documents et lettres de musiciens de Bach à Boulez, en passant par Mozart, Beethoven, Berlioz, Chopin, Liszt, Gounod, Verdi, Wagner, Massenet, Debussy, Ravel, ou Messiaen...

Les 2 ventes comptent 285 lots pour une estimation globale de 4,5 millions d’euros.

-Thibaut Noally (violon et chef des Accents)

& Blandine Staskiewicz (mezzo-soprano)

Pour le CD Oratorio paru chez Aparté

Et pour le concert du 16 juin avec les Accents à la Chapelle des Carmes de Vannes, dans le cadre des Musicales d'Arradon

Programme musical

Schumann:Scènes du Faust de Goethe

Dietrisch Fischer-Dieskau

Edith Mathis

Walter Berry

NIcolaï Gedda

Chor des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf

Hartmut Schmidt (direction)

EMI classics 6 315 520 2

Bach: Cantate, BWV 188

Bach Collegium Japan

Masaaki Suzuki (direction)

BIS 1891

Chopin: Mazurka, op 7

Arthur Rubinstein (piano)

Naxos 8.110656

Dutilleux;: Métaboles

Orchestre de Paris

Semyon Bichkov (direction)

Deutsche Grammophon

Giovanni Bononcini: La Conversion de Madeleine

Blandine Staskiewicz (mezzo-soprano)

Les Accents

Thibault Noally (violon et direction)

Aparté AP178

Francesco Gasparini: Attila

Blandine Staskiewicz (mezzo-soprano)

Les Accents

Thibault Noally (violon et direction)

Aparté AP178

Antonio Caldara: Madeleine aux pieds du Christ

Blandine Staskiewicz (mezzo-soprano)

Les Accents

Thibault Noally (violon et direction)

Aparté AP178