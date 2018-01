Noir c'est noir !

... la sortie en DVD de "Hangover Square" de John Brahm, musique de Bernard Herrmann; un nouveau Ciné-Club qu'animera Thierry Jousse au cinéma L'Arlequin à Paris, un dimanche sur deux à 11h.

Première séance le 11 février : "L'Amour l'Après-midi" (Eric Rohmer) et surtout, côté Noir, le 25 février : "En Quatrième Vitesse" (Robert Aldrich), Aldrich dont on fête, par ailleurs en 2018, le centenaire de sa naissance.

Et enfin, un très beau coffret Hitchock, paru chez Carlotta en décembre qui réunit 4 films produit par David O'Selznick dans les années 40 : "Rebecca", "La Maison du Docteur Edwardes" (Spellbound), "Les Enchaînés" (Notorious), "Le Procès Paradine". Le tout avec un livre, d'excellents bonus et des copies restaurées numériquement.

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

National Philharmonic Orchestra, dir : Bernard Herrmann

Psycho-Prelude

(Bernard Herrmann)

Extrait de la BO de Psycho (Psychose), 1960 in Anthologie Alfred Hitchock’s Film Music

MILAN 022

Sinfonia of London, dir : Muir Matheson

Vertigo Prelude + Rofftop

(Bernard Herrmann)

Extrait de la BO de Vertigo, 1958

MERCURY 422106-2

The Utah Symphony Orchestra, dir : Charles Ketcham

Notorious (Les Enchaînés), 1946

(Roy Webb)

Extrait de l’album Four Alfred Hitchcock Films

TER 1108

Miklos Rozsa

Main Theme (from Spellbound, 1945)

(Miklos Rozsa)

Extrait de la compilation Music from the Films of Alfred Hitchcock

EL RECORDS

Miklos Rozsa/Barbara Stanwyck/Fred Mc Murray

Double Indemnity (Opening Theme), 1944

(Miklos Rozsa/Billy Wilder)

Extrait de la compilation Film Noir

NOCTURNE BDF I242

Royal Scottish National Orchestra, dir : Allan Wilson

Main Title and Narration

(Miklos Rozsa)

Extrait de la BO de Red House (La Maison Rouge), 1947

INTRADA RECORDS MAF 7122

Leigh Harline, dir : Lionel Newman

South Street

(Leigh Harline)

Extrait de la BO de Pick up on South Street (Le Port de la Drogue), 1953

INTRADA RECORDS 106

Gerald Fried

Murder mongst the Mannikins

(Gerald Fried)

Extrait de la BO de Killer’s Kiss (Le Baiser du Tueur), 1956, in compilation Strangelove Music from the Films of Stanley Kubrick

SILVA SCREEN 1097

Nat King Cole

I’d rather Have the Blues than what I’ve

(Frank De Vol, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de la BO de Kiss me Deadly (En Quatrième Vitesse), 1955 in compilation Film Noir

NOCTURNE BDF I242

Nat King Cole Quintet

Laura

(David Raksin) (1952)

Extrait du coffret Nat King Cole his Musical Autobiography

UNIVERSAL MUSIC 561113524

BBC Philharmonic, dir : Rumon Gamba, Martin Roscoe piano

Concerto Macabre pour Piano et Orchestre (extrait)

(Bernard Herrmann)

Extrait de la BO de Hangover Square, 1945, from Antholgie The Film Music of Bernard Herrmann

CHANDOS 10577

Jean-Marc Fessard clarinette, Christophe Collette violon, Fabrice Bihan violoncelle, Jonas Vitaud piano

Artefact op.11 : Rhapsodie Jazz

(Olivier Penard)

Extrait de l’album Chroniques, 2015

DUX 1112

Week-end Hitchcock, Philharmonie de Paris du 2 au 4 février

Cinémathèque Française : Samuel Fuller - Du 3 janvier au 15 février 2018

Rétrospective Samuel Fuller Cinémathèque de Toulouse janvier 2018

Nouveau ciné-club avec Thierry Jousse ! à l'Arlequin. Prochain rv le 11 février à 11h

