Wong Kar-Wai Variations

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Tony Leung

Mo-Wan’s

(Osvaldo Farres)

Extrait de la BO d’In the Mood for Love, 2000

VIRGIN 8505422

Nat King Cole

Quizas, Quizas, Quizas

(Osvaldo Farres)

Extrait de la BO d’In the Mood for Love, 2000

VIRGIN 8505422

Ibrahim Ferrer

Aquellos Ojos Verde

(Nilo Menendez/Adolfo Utera)

Extrait de l’album Buena Vista Presents Ibrahim Ferrer, 1999

WORLD CIRCUIT 055

Juan Garcia Esquivel

Siboney

(Ernesto Lecuona, 1955)

Extrait de la compilation Mexico Days

CHERRY RED RECORDS

Donna Hightower with Ben Webster

Perfidia

(Alberto Dominguez/Milton Leeds, arrgts : Sid Feller)

Extrait de l’album Take One ! 1959

CAPITOL T 1 133

Doris Day with Les Brown and his Orchestra

The Christmas Song (Merry Christmas to you)

(M. Torme/R. Wells, 1946)

Extrait du coffret Best of Christmas

BDMUSIC 78562

Nat King Cole

Blue Gardenia

(Russell/Lee, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de la BO de The Blue Gardenia, 1953 in coffret Film Noir

NOCTURNE 242

Gregory Porter

Smile

(Charles Chaplin/John Turner-Geoffrey Parsons, arrgts : Vince Mendoza)

Extrait de l’album Nat King Cole and me, 2017

DECCA RECORDS

Astor Piazzolla

Milonga for Three

(Astor Piazzolla)

Extrait de l’album The Rough Dancer and the Cyclical Night, 1987

AMERICAN CLAVE 1019

Peer Raben

Good Times-Bad Times

(Peer Raben)

Extrait de la BO de The Hand, 2005

BLOCK 2 MUSIC 5050467865228

Georges Delerue

Allons Voir à Nice/Julien et Barbara

(Georges Delerue)

Extrait de la BO de Vivement Dimanche !, 1983 in compilation Le Cinéma de François Truffaut

UNIVERSAL MUSIC 984 445-8

Shigeru Umebayashi

Main Theme II-Dreaming of the 64 Hands

(Shigeru Umebayashi)

Extrait de la BO de The Grandmaster, 2013

LAKESHORE RECORDS 123456

Lim Giong

The Mysterious Heroïn

(Lim Giong)

Extrait de la BO de The Assassin, 2015

SONY 88985310142

Tsuzuki Chikara

Yumeji’s Theme (Harmonica Version)

(Shigeru Umebayashi)

Extrait de la BO de My Blueberry Nights, 2007

BLUE NOTE 3978532