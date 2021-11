Westerns italiens

Au moment où réapparaissent deux pièces maîtresses du western italien, El Chuncho de Damiano Damiani et Django de Sergio Corbucci, Ciné Tempo vous propose un petit voyage dans les musiques chatoyantes d’un genre où se sont notamment illustrés Ennio Morricone et Luis Bacalov.

El Chunchoreprésente une date importante dans l’histoire du cinéma italien. Le film de Damiano Damiani sorti en 1967 inaugure une série de westerns mettant en scène la révolution mexicaine, en incarnant de façon exemplaire une manière inimitable de mêler le spectaculaire et la réflexion, un lyrisme un peu trivial et une vision dialectique volontiers abstraite. Un sommet du western italien à (re)découvrir au cinéma depuis le 17 novembre dans sa version intégrale et restaurée, et pour la première fois en Blu-ray chez Carlotta.

Emblème du western italien qui inspira Quentin Tarantino, immortalisé par son thème chanté par Rocky Roberts et l’interprétation magistrale de Franco Nero en vengeur impitoyable, Djangoest aussi à (re)voir au cinéma depuis le 17 novembre. Il est également disponible en Blu-ray dans sa sublime restauration 4K chez Carlotta.

En complément vient de paraître depuis le 16 novembre le livre somme de 624 pages d'Alex Cox :1000 façons de mourir, toujourschezCarlotta.

Avec 1000 Façons de mourir, le cinéaste britannique Alex Cox fait davantage que dresser un panorama subjectif et haut en couleurs du western italien : il en restitue l’épopée créative, économique et sociale, définissant le genre comme l’un des plus politiques, contestataires et anarchistes de l’histoire du cinéma.

B.O de la semaine

Avec Out of the bluede Dennis Hopper, nous parlons d’un film quasiment invisible en salle ou à la télévision depuis sa distribution éphémère en 1980. C’est dans une relative indifférence que Potemkine avait enfin édité le film en DVD, il y a quelques années. Bonne nouvelle, il est à nouveau sur grand écran depuis le mercredi 10 novembre, accompagné d’une nouvelle édition physique, en combo Blu-ray et DVD cette fois, toujours grâce àPotemkine Films.

