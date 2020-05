Voyage à deux pour trois étoiles : Audrey Hepburn, Henry Mancini, Stanley Donen

Cette semaine Ciné Tempo revient avec une nouvelle émission ! Et un Voyage à deux... film réalisé par Stanley Donen (1967). Avec Audrey Hepburn et Albert Finney. La Bande son est signé par Henri Mancini.

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Henry Mancini and his Orchestra

Two for the Road

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de Two for the Road (Voyage à Deux), 1967

SONY 88843091732-7

Henry Mancini and his Orchestra

The Chaser

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de Two for the Road (Voyage à Deux), 1967

SONY 88843091732-7

Henry Mancini and his Orchestra

Façade

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de Arabesque, 1966

SONY 88843091732-7

Henry Mancini

Thème for Three

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de Wait until Dark (Seule dans la Nuit), 1967

Dans la compilation Music from the the Films of Audrey Hepburn

GIANT 74321 15345 2

Scott Walker

Wait until Dark

(Mancini/Livingston/Evans)

Extrait de l’album Scott 2, 1968

FONTANA 510 880-2

Dudley Moore

The Millionaire

(Dudley Moore)

Extrait de la BO de Bedazzled (Fantasmes), 1969

HARKIT RECORDS 80

Dudley Moore

Moon Time

(Dudley Moore)

Extrait de la BO de Bedazzled (Fantasmes), 1969

HARKIT RECORDS 8001

Henry Mancini

Brunette in Yellow

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de The Party, 1968

SONY 88843091732-9

Henry Mancini

Wiggy

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de The Party, 1968

SONY 88843091732-9

Henry Mancini

A Bluish Bag

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de Gunn, 1967

SONY 88843091732-6

Henry Mancini

Thème for Losers

Extrait de la BO de Natalie, 1969

SONY 8843091

Julie Andrews

Whistling away the Dark

(Henry Mancini/Johnny Mercer)

Extrait de la BO de Darling Lili, 1970

SONY

Dudley Moore/Julie Andrews

It’s Easy to Say

(Henry Mancini/Robert Wells)

Extrait de la BO de Ten (Elle), 1979

WARNER BROS BSK 3 399

Dave Grusin

Two for the Road

(Henry Mancini)

Extrait de l’album Two for the Road, 1997

GRP 98562

Voyage à deux est sorti en DVD chez Wild Side, cliquez ici pour en savoir plus.

, © Wild Side

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...