Todd Haynes, un Moderne Américain

Dark Waters, le dernier film de Todd Haynes, est sorti mercredi 26 février. Ciné Tempo en profite pour vous proposer une visite guidée des inclinations musicales du cinéaste américain.

B.O. de la semaine

Gabriel Yared : « Judy Gets Ready » (Gabriel Yared)

Extrait de la BO de Judy, sortie le 26 février 2020. Un film de Rupert Goold.

Programmation musicale

Générique : Bertrand Burgalat

_Tout de Suite Maintenan_t (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

John Denver

Take me Home, Country Roads

(Danoff/Nivert/Denver)

Extrait de la compilation John Denver’s Greatest Hits

RCA ND 90523

Charlotte Gainsbourg/Calexico

Just Like a Woman

(Bob Dylan)

Extrait de la BO d’I’m not there, 2007

COLUMBIA 8869712038 2

Elliott Smith

Angeles

(Elliott Smith)

Extrait de la BO de Paranoïd Park, 2007

UWE 237

Thom Yorke/The Venus in Furs

Bitter-Sweet

(Andy Mc Kay)

Extrait de la BO de Velvet Goldmin, 1998

LONDON 314-556035-2

The Carpenters

We’ve only just Begun

(Paul Williams/Roger Nichols)

Extrait de l’album Close to You, 1970

A&M RECORDS 4 271

Eartha Kitts

I’m Still Here

(Stephen Sondheim)

Extrait de la compilation I’m Still Here

SANDREW METRONOME

Elmer Bernstein

Autumn in Connecticut

(Elmer Bernstein)

Extrait de la BO de Far from Heaven (Loin du Paradis), 2002

VARESE SARABANDE 302 066 421 2

Elmer Bernstein

End Credits

(Elmer Bernstein)

Extrait de la BO de The Age of Innocence (Le Temps de l’Innocence), 1993

EPIC 4745762

Carter Burwell

The End

(Carter Burwell)

Extrait de la BO de Carol, 2015

VARESE SARABANDE 3020673808

Carter Burwell

Hungry and Harried

(Carter Burwell)

Extrait de la BO de la mini série Mildred Pierce, 2011

VARESE SARABANDE 7086

Carter Burwell

The Museum Beckons

(Carter Burwell)

Extrait de la BO de Wonderstruck (Le Musée des Merveilles, 2017

SONY CLASSICAL 88985484202

Carter Burwell

The Deer

(Carter Burwell)

Extrait de la BO de The Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance, 2017

VARESE SARABANDE 3020675368

Gabriel Yared

Judy Gets Ready

(Gabriel Yared)

Extrait de la BO de Judy, 2020

Ne manquez pas le nouveau "Blow Up" de Thierry Jousse sur Arte :

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...

... et avec Le ciné-club de Thierry Jousse

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin*, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public :

- 1er mars : L’Intendant Sansho (Kenji Mizoguchi)

- 15 mars : Le Secret derrière la Porte (Fritz Lang)

- 29 mars: Les Innocents Charmeurs (Andrzej Wajda) en collaboration avec le festival Kinopolska)

- 19 avril : Les Trois Jours du Condor (Sidney Pollack)

- 26 avril : Stavisky (Alain Resnais)

- 10 mai : Traquenard (Nicholas Ray)

- 31 mai : L’Esprit de la Ruche (Victor Erice)

* Cinéma parisien classé Art et Essai situé au 76, rue de Rennes dans le 6ᵉ arrondissement de Paris