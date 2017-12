Star Wars Memories

Programme musical

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

John Williams

The Imperial March

(John Williams) (1960)

Extrait de la BO de The Empire Strikes Back (L’Empire Contre-Attaque),1980

SONY CLASSICAL 92951

John Williams

Parade of the Ewoks

(John Williams)

Extrait de la BO du Retour du Jedi, 1983

SONY CLASSICAL 92952

John Williams

The Rebellion is Reborn

(John Williams)

Extrait de la BO de Les Derniers Jedi, 2017

WALT DISNEY RECORDS 00050087382377

John Williams

Flight from Peru

(John Williams)

Extrait de la BO de Raiders of the Lost Ark (Les Aventuriers de l’Arche Perdue), 1981

POLYDOR 2013

John Williams

Main Title and Mountain Visions

(John Williams)

Extrait de la BO de Close Encounters of the third Kind (Rencontres du troisième Type), 1977

ARISTA 32RD-61

John Williams

Main Title

(John Williams)

Extrait de la BO de Fury, 1978

VARESE SARABANDE 5264

John Williams

The Mystery Woman

(Frank Loesser)

Extrait de la BO de Family Plot (Complot de Famille), 1976

VARESE SARABANDE 1110 1115

Royal Scottish National Orchestra, dir : Joël Mc Neely

Pursuit

(Bernard Herrmann)

Extrait de la BO de The 3 Worlds of Gulliver (Les Voyages de Gulliver), 1960/2001

VARESE SARABANDE 6162

David Helbock piano, Raphael Preuschl bass, Reinhold Schmölzer drums

Star Wars Theme

(John Williams)

Extrait de l’album Into the Mystic, 2016

ACT MUSIC and VISION 98332

Lalo Schifrin

Main Title-What’s Wrong ?

(Lalo Schifrin)

Extrait de la BO de THX 1138, 1970

FILM SCORE MONTHLY VOL.6 N°4

Ensemble Philip Glass, dir : Michael Riesman

Opening

(Philip Glass)

Extrait du coffret Philip on Film from BO Mishima, 1985

NONESUCH 7599-79660-2

Toru Takemitsu

Ran

(Toru Takemitsu)

Extrait de l’anthologie The Film Music of Akira Kurosawa from BO Ran, 1985

FUNHOUSE 2450

Orchestre du Capitole de Toulouse, dir : Michel Plasson

Linéaire

(Henri Dutilleux)

Extrait de l’album Métaboles, 2001

EMI 55714321