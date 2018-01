Séance de rattrapage

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Angelo Badalamenti/Grady Tate

Grady Groove

(Angelo Badalamenti)

Extrait de la BO de Twin Peaks Saison 3, 2017

RHINO 081227933968

The Platters

My Prayer (1956)

(Georges Boulanger/Carlos Gomez Barrera-Jimmy Kennedy)

Extrait de la BO de Twin Peaks Saison 3, 2017

RHINO 081227933982

Ethan Hawke with The David Braid Quartet

I’ve Never Been in Love Before

(Frank Loesser)

Extrait de la BO de Born to Be Blue, 2016

RHINO 081227947149

Avishai Cohen

Nu Nu

(Avishai Cohen, arrgts : Avishai Cohen et Itamar Doan)

Extrait de la BO du Sens de la Fête, 2017

SONY 88985486222

Amine Bouhafa

Beauty and the Dogs (Main Title)

(Amine Bouhafa)

Extrait de la BO de La Belle et la Meute, 2017

22D MUSIC 180802

Grégoire Hetzel

Le Secret de la Chambre Noire

(Grégoire Hetzel)

Extrait de la BO du Secret de la Chambre Noire, 2017

B ORIGINAL 1444478

Mica Levi

Children

(Mica Levi)

Extrait de la BO de Jackie, 2016

MILAN

Florent Marchet

Rideau

(Florent Marchet)

Extrait de la BO de Carré 35, 2017

FILMS DU POISSON 181596

Béatrice Thiriet

À Trois

(Béatrice Thiriet)

Extrait de la BO de Corniche Kennedy, 2017

B ORIGINAL 143348

Jim Williams

Finger Scene

(Jim Williams)

Extrait de la BO de Grave, 2017

BACK LOT MUSIC

Hans Zimmer

Impulse

(Hans Zimmer)

Extrait de la BO de Dunkerque, 2017

WATER TOWER MUSIC 88985461482

The Berlin Music Ensemble, dir : Craig Leon

Yellow Submarine : The Pepperland Suite : Sea of Holes

(George Martin) (1968)

Extrait de l’anthologie The Film Scores and Original Music of George Martin, 2017)

ATLAS REALISATIONS 008

Mikael Tariverdiev, célesta, cymbalum, clavecin, piano, Z. Shakhaliev bass, s. Livshin drums

Childhood

(Mikael Tariverdiev)

Extrait de la BO d’Olga Sergeevna, 1975

EARTH RECORDS/FIRE RECORDS

Utah Symphony, dir : John Williams

For New York Variations on Themes of Leonard Bernstein

(John Williams) (2001)

Extrait du coffret John Williams Conductor, 2018

SONY CLASSICAL 88985417792

Jean-Michel Bernard Piano, Éric Giausserand trompette, Charles Papasoff sax baryton et flûte, Daniel Ciampolini percussions, Pierre Boussaguet bass, François Laizeau drums

Mannix

(Lalo Schifrin, arrgts : Jean-Michel Bernard)

Extrait de l’album Jean-Michel Bernard Plays Lalo Schifrin, 2018

CRISTAL GROUPE

