Pour les Enfants Petits et Grands

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Fred Pallem et Le Sacre du Tympan

Spiderman

(Bob Harris)

Extrait de l’album Cartoons, 2017

TRAIN FANTÔME 1955

Éric Neveux

Bad Man, Bat Men

(Éric Neveux)

Extrait de la BO de Zombillenium, 2017

22D MUSIC 179708

Bruno Coulais

Au-delà du Pont

(Bruno Coulais)

Extrait de la BO de Drôles de Petites Bêtes, 2017

QUARTET RECORDS 305

Bruno Coulais

Daisy Town

(Bruno Coulais)

Extrait de la BO de Lucky Luke, 2009

UGC YM

Claude Bolling

Daisy Town Theme

(Claude Bolling)

Extrait de la BO de Daisy Town, 1972

MUSIC BOX RECORDS 086

Gérard Calvi

Obelix Samba

(Gérard Calvi)

Extrait de l’anthologie Astérix au Cinéma from BO des Douze Travaux d’Astérix , 1976

PLAY TIME 961226

Georges Delerue, dir : Alexandre Desplat

Bowling Brésilien

(Georges Delerue)

Extrait de la BO de L’Homme de Rio, 1963

UNIVERSAL MUSIC 984 349-4

Claude Bolling

Mexican Paradise (alla Cugat)

(Claude Bolling)

Extrait de la BO de Le Magnifique, 1973

MUSIC BOX RECORDS 128

Duke Ellington

A Spoonful of Sugar

(Richard M. Sherman/Robert B. Sherman)

Extrait de l’album Duke Ellington Plays Mary Poppins, 1965

COTA 6732

Dave Brubeck piano, Paul Desmond sax alto, Norman Bates bass, Joe Morello drums

Heigh Ho (The Dwarfs Marching Song )

(Frank Churchill/Larry Morey)

Extrait de l’album Dave Digs Disney, 1957

COLUMBIA 88697 91250

Imany

Someday my Prince will Come

(Frank Churchill/Larry Morey, arrgts : Rob Mounsey)

Extrait de l’album Jazz Loves Disney 2, 2017

VERVE

Roy Hargrove

Everybody Wants to be a Cat

(F. Huddleston/A. Rinker)

Extrait l’album Disney Jazz Volume 1, 2011)

PARLOPHONE

Henri Salvador

Tout le Monde Rêve d’être un Chat

(F. Huddleston/A. Rinker-Pierre Delanoe)

Extrait de l’album Henri Salvador Chante Les Aristochats et le Monde Merveilleux de Walt Disney, 1970

RIGOLO 30 008

Gregory Porter

When you wish upon a Star

(Leigh Harline/Ned Washington, arrgts : Rob Mounsey)

Extrait de l’album Jazz Loves Disney

MERCURY 5711893

Fiorenzo Carpi, dir : Bruno Nicolai

Gepetto : In Alegria

(Fiorenzo Carpi)

Extrait de la BO de Les Aventures de Pinocchio

CAM 74321 10836 2