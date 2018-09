Polars américains 60-70

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Don Ellis

Stalking

(Don Ellis)

Extrait de la BO de The Seven Ups (Police Puissance 7), 1973

INTRADA RECORDS VOL. 47

Don Ellis

Coffin

(Don Ellis)

Extrait de la BO de The Seven Ups (Police Puissance 7), 1973

INTRADA RECORDS VOL. 47

Johnny Mandel

Cops and Robbers

(Don Ellis)

Extrait de la BO refusée de The Seven Ups (Police Puissance 7), 1973

INTRADA RECORDS VOL. 47

Don Ellis

Subway

(Don Ellis)

Extrait de la BO de The French Connection, 1971

FILM SCORE MONTHLY VOL. 4 N°6

Don Ellis

Main Title/Waterfront

(Don Ellis)

Extrait de la BO de French Connection II, 1975

FILM SCORE MONTHLY VOL. 4 N°6

Jean-Michel Bernard claviers, Eric Gausserand trompette, bugle, Daniel Ciampolini percussions, vibraphone, Pierre Boussaguet bass, Charles Papasoff sax baryton, clarinette basse, flûte

Bullitt

(Lalo Schifrin, arrgts : Jean-Michel Bernard)

Extrait de l’album Jean-Michel Bernard Plays Lalo Schifrin, 2018

CRISTAL RECORDS 269

Lalo Schifrin

The Aftermath of Love

(Lalo Schifrin)

Extrait de la BO de Bullitt, 1968

FILM SCORE MONTHLY VOL. 12 N°17

Médéric Collignon cornet, chant & Le Jus de Bocse (Yvan Robilliard Fender Rhodes, Emmanuel Harang electric bass, Philippe Gleizes drums

The Way to San Mateo

(Lalo Schifrin)

Extrait de l’album MoOvies, 2015

JUST LOOKING PRODUCTIONS 13

Jerry Fielding

Hike and Seek Underground

(Jerry Fielding)

Extrait de la BO de Scorpio, 1973

FILM MUSIC COLLECTION 11

Frank De Vol

Thème from Hustle

(Frank De Vol)

Extrait de la BO de La Cité des Dangers (Hustle), 1975

QUARTET RECORDS 279

Nicholas Payton

Chinatown

(Jerry Goldsmith)

Extrait de l’album Into the Blue, 2008

NONESUCH

Hollywood Studio Symphony, dir : Neal Desby

Jefferson’s Legend

(Disasterpeace)

Extrait de la BO de Under the Silver Lake, 2018

MILAN 3980342

Sortie de The Seven Ups en DVD et Blue Ray chez Wild Side

, © Wild Side

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Et en partenariat avec le ciné-club de Thierry Jousse au cinéma l'Arlequin (Paris 6e) :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

► Juste avant la nuit // 30 septembre à 11h

► Le petit garçon // 14 octobre à 11h

► Un jour à New-York // 28 octobre à 11h