Polanski, Enfer et Paradis

Programme musical

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Alexandre Desplat

Générique de fin

(Alexandre Desplat)

Extrait de la BO de D’après une Histoire Vraie, 2017

Alexandre Desplat

Freeway at Night

(Alexandre Desplat)

Extrait de la BO de D’après une Histoire Vraie, 2017

Traffic Quintet avec Alain Planes et Alexandre Desplat

The Ghost Writer

(Alexandre Desplat)

Extrait de l’album Traffic Quintet Plays Alexandre Desplat, 2015

MERCURY 4812172

Third Ear Band Ouverture

(Denim Bridges/Glen Sweeney)

Extrait de la BO de Macbeth, 1972

PATHÉ MARCONI 2C 062 04 966

Krzysztof Komeda

Dickie’s Death

(Krzysztof Komeda)

Extrait de la BO de Cul de Sac, 1965

HARKIT ENTERTAINMENT LTD

Krzysztof Komeda

Cherry

(Krzysztof Komeda)

Extrait du Couteau dans l’Eau, 1962

MOOCHIN ABOUT 04/6

Krzysztof Komeda

Bariera 15

(Krzysztof Komeda)

Extrait de la BO de Bariera (La Barrière), 1966

HARKIT RECORDS 8338

Tomasz Stanko Septet

Sleep Safe and Warm-Version 3

(Krzysztof Komeda)

Extrait de l’album Litania- The Tomasz Stanko Septet Plays the Music of Krzysztof Komeda, 1997

ECM 537501-2

Claudine Longet

Sleep Safe and Warm

(Krzysztof Komeda, 1968)

Extrait de la compilation Hello Hello The Best of Claudine Longet

REV-OLA 119

Jan Lundgren

Theme from Chinatown

(Jerry Goldsmith)

Extrait de l’album Piano Solo, 2013

BEE JAZZ RECORDS

Philippe Sarde

Tess

(Philippe Sarde, arrgts : Peter Knight)

Extrait de la BO de Tess, 1979

EMARCY RECORDS 159898-2

Philippe Sarde

Cour d’Immeuble

(Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing)

Extrait de la BO du Locataire, 1976

EMARCY RECORDS 158898-2

Ennio Morricone

Nocturne for Michelle

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Frantic, 1987

FILM SCORE MONTHLY VOL.14 N°17

Wojciech Kilar

Corso

(Wojciech Kilar)

Extrait de la BO de La Neuvième Porte, 1999

SILVA SCREEN 321

Yves Simon

Le Film de Polanski

(Yves Simon, arrgts : Jean Claude Dequeant)

Extrait de l’album Raconte toi, 1975

RCA FPL1 0 88

Rétrospective à la Cinémathèque Française : Roman Polanski du 30 octobre au 3 décembre 2017