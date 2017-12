Pierre Henry et le Cinéma

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Pierre Henry

Bastingue

(Pierre Henry)

Extrait de la BO de L’Homme à la Caméra, 1994

MANTRA 642350

Pierre Henry

Générique : Thème de Myriam

(Pierre Henry)

Extrait de la BO de Maléfices, 1962

CACOPHONIC 6CACKLP

Pierre Henry

Astrologie

(Pierre Henry) (1952)

Extrait de l’album Pierre Henry des Années 50

MANTRA 032

Maurice Blackburn

Blinkity Blank (1956)

(Maurice Blackburn)

Extrait de l’album Filmmusique-Filmopera

ANALEKTA 2 7005-6

Bernard Herrmann

Prelude/Outerspace/Radar

(Bernard Herrmann)

Extrait de la BO de The Day the Earth Stood Still (Le Jour où la Terre s’arrêta), 1951

TWENTIETH CENTURY FOX 11010-2

Esquivel

Spellbound

(Miklos Rozsa)

Extrait de l’album Esquivel Exploring New Sounds in Hi-Fi, 1959

RCA 88697115332

Pierre Henry

La Reine Verte : Rock électronique (1963)

(Pierre Henry)

Extrait de l’album Compilation amoureuse dédiée à Maurice Béjart

UNIVERSAL MUSIC

Bernard Parmegiani

Pop Eclectic

(Bernard Parmegiani) (1969)

Extrait du coffret Bernard Parmegiani

INA G 6000/11

Pink Floyd

Main Theme

(Pink Floyd)

Extrait de la BO de More, 1969

EMI 5099902893822

Jean-Michel Jarre

Les Granges Brûlées

(Jean-Michel Jarre)

Extrait de la BO des Granges Brûlées, 1973

DREYFUS 36254-2

Air

Empty House

(Air)

Extrait de la BO de The Virgin Suicides, 2000

RECORD MAKERS 8488482

Mr Oizo and Tahity Boy

Phase 7

(Quentin Dupieux/David Sztanke)

Extrait la BO de Wrong, 2012

BECAUSE MUSIC

Pierre Henry

Eau + Machines

Extrait de la BO de L’Homme à la Caméra, 1994

MANTRA 642350

Vous trouverez beaucoup d'informations autour des 90 ans de Pierre Henry sur la page de la Maisondelaradio

Pour marquer son 90e anniversaire du 9 décembre 2017, Pierre Henry avait élaboré une édition discographique nouvelle de 12 CD réunissant une sélection d'œuvres composées entre 1950 et 2016. Ce coffret exceptionnel, intitulé « Polyphonies » paraît le 1er décembre chez Decca Records France, en co-édition avec les Editions Radio France.

Hommage à Pierre Henry réalisé par Franck Podguszer (INA)