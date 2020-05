Petites et Grandes Histoires du Festival de Cannes (2/3)

Comme la guerre de Troie, le festival de Cannes n'aura pas lieu. Face à cette évidence et en l'absence de l'événement cinématographique de l'année, Ciné Tempo vous propose une série de trois émissions en forme de vagabondage musical dans l'histoire du plus grand festival du monde.

Trois émissions mitonnées amoureusement à la maison ! L'occasion de se replonger dans l'incroyable collection des films primés ou déprimés à Cannes, depuis les débuts du festival, c'est-à-dire 1946. Des Palmes d'or célèbres (Taxi Driver, La Dolce Vita…) et des films plus obscurs (L'Empire de la Passion, The Knack…) s'y croiseront donc tout au long des trois prochains samedi, toujours sous un angle musical, le tout agrémenté d'anecdotes liées à l'histoire du festival. En somme, Ciné Tempo au mois de mai, c'est Cannes comme si vous y étiez…

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Orchestra dir : Lennie Hayton

Main Title

(Roger Edens)

Extrait de la BO de Ziegfeld Follies, 1946

TURNER CLASSIC MOVIES MUSIC 8360222

Anthony Perkins with Buddy Bregman and his Orchestra

Friendly Persuasion

(PF Webster/D Tiomkin)

Extrait du 45 t Fool in Love

FONTANA 263 104

Elizete Carvalho

Manha de Carnaval

(Luiz Bonfa)

Extrait de la BO d’Orfeu Negro, 1959

MOOCHIN 04/5

Nicole Croisille

_Aujourd’hui c’est to_i

(Pierre Barouh/Francis Lai, arrgts : Ivan Jullien)

Extrait de la BO d’Un Homme et une Femme, 1966

HEBEN MUSIC 8345122072

Jeanette

Porque te Vas

(JL Perales, 1975)

Extrait de l’album Jeanette Canta Porque te Vas

HISPAVOX 8303112

Orchestre Philharmonique de Prague, dir : Mario Klemens

Todo Sobre mi Madre

(Alberto Iglesias)

Extrait de la BO de Tout sur ma Mère, 1999

UNIVERSAL MUSIC 676208-2

Eleni Karaindrou

Ulysses Theme,Lento, Largo

(Eleni Karaindrou)

Extrait de la BO du Regard d’Ulysse, 1995

ECM 449153-2

Goran Bregovic

Underground

(Goran Bregovic)

Extrait de la BO de Underground, 1995

MERCURY 5289102

Goran Bregovic

La Chasse

(Goran Bregovic)

Extrait de la BO de La Reine Margot, 1994

PHILIPS 522655-2

Michel Portal

Yeleen

(Michel Portal, 1987)

Extrait de l’album Musiques de Cinéma

LABEL BLEU 6574

Philippe Sarde

Rêve de Singe

(Philippe Sarde, 1978)

Extrait de l’anthologie Le Cinéma de Marco Ferreri

UNIVERSAL MUSIC 984 877 8

Ry Cooder

Paris, Texas

(Ry Cooder)

Extrait de la BO de Paris, Texas, 1984

WARNER BROS. 925270-2

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...