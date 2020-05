Petites et Grandes Histoires du Festival de Cannes (1/3)

Comme la guerre de Troie, le festival de Cannes n'aura pas lieu. Face à cette évidence et en l'absence de l'événement cinématographique de l'année, Ciné Tempo vous propose une série de trois émissions en forme de vagabondage musical dans l'histoire du plus grand festival du monde.

Trois émissions mitonnées amoureusement à la maison ! L'occasion de se replonger dans l'incroyable collection des films primés ou déprimés à Cannes, depuis les débuts du festival, c'est-à-dire 1946. Des Palmes d'or célèbres (Taxi Driver, La Dolce Vita…) et des films plus obscurs (L'Empire de la Passion, The Knack…) s'y croiseront donc tout au long des trois prochains samedi, toujours sous un angle musical, le tout agrémenté d'anecdotes liées à l'histoire du festival. En somme, Ciné Tempo au mois de mai, c'est Cannes comme si vous y étiez…

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Jung Jae-il

Opening

(Jung Jae-il)

Extrait de la BO de Parasite, 2019

CJ E&M 11421

Jo Yeong-wookThe Old boy

(Je Yeong-wook)

Extrait de la BO de Old Boy, 2004

VIRGIN 25539

Shin’ichiro IkebePlage non Titrée

(Shin’ichiro Ikebe)

Extrait de la BO de L’Anguille, 1997

SONY 4027

Lim GiongThe Mysterious Heroïne

(Lim Giong)

Extrait de la BO de The Assassin, 2016

SONY 88985310142

Toru TakemitsuEmpire of Passion

(Toru Takemitsu, 1978)

Extrait de l’anthologie The Film Music of Toru Takemitsu

NONESUCH 7559-79404-2

Bernard Herrmann :Taxi Driver Medley: A Reluctant Hero/Betsy/End Credits

(Bernard Herrmann, 1976)

Extrait du coffret The Cinema of Martin Scorsese

DECCA 5363891

David ShireFinale and End Credits

(David Shire)

Extrait de la BO de The Conversation (Conversation Secrète), 1974

INTRADA

Paul DesmondSong from M.A.S.H

(Johnny Mandel)

Extrait de l’album Pure Desmond, 1975

EPIC 4505722

Herbie HancockThe Naked Camera

(Herbie Hancock)

Extrait de la BO de Blow Up, 1967

CBS 70285

John BarryAnd How to Get it

(John Barry)

Extrait de la BO de The Knack and How to Get it, 1965

RYKO 10718

Ennio MorriconeIndagine

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Enquête sur un Citoyen au-dessus de tout Soupçon, 1970

CINEVOX RECORDS 311

Giovanni FuscoTitoli

(Giovanni Fusco)

Extrait de la BO de L’Avventura, 1960

CAM 74321 13056 2

Nino RotaFinale

(Nino Rota)

Extrait de la BO de La Dolce Vita, 1960

MILAN 399 487-2

Juan Garcia EsquivelThird Man Theme

(Anton Karas)

Extrait de la compilation Juan’s Again

RCA 74321 68206

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...