Petite Histoire du Western

Programme musical

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Stan Jones

The Searchers : Ride away

(Stan Jones) (1956)

Extrait de l’Anthologie The Westerns of John Ford

MILAN 3996582

Dimitri Tiomkin

Overture

(Dimitri Tiomkin)

Extrait de la BO d’Alamo, 1960

COLUMBIA 66138

London Studio Symphony Orchestra, dir : Laurie Johnson

Trek to the Sun/Love Death/Finale

(Dimitri Tiomkin)

Extrait de la BO de Duel au Soleil, 1946/1988

UNICORN 2011

Jerry Fielding

Main Title

(Jerry Fielding)

Extrait de la BO de The Wild Bunch (La Horde Sauvage), 1969

SCREEN CLASSICS 3 JF

Tim Mc Entire/John Rubinstein

Spirit Landing/Jeremiah Johnson (Main Title)

(Tim Mc Entire/John Rubinstein)

Extrait de la BO de Jeremiah Johnson, 1972

FILM SCORE MONTHLY VOL 12 N°15

John Barry

Main Title-Looks like a Suicide

(John Barry)

Extrait de la BO de Danse avec les Loups, 1990

EPIC 4675912

Carter Burwell

The Wicked Flee

(Carter Burwell)

Extrait de la BO de True Grit, 2010

NONESUCH 526752-2

Glenn Campbell

True Grit

(Elmer Bernstein/Don Black) (1969)

Extrait de l’Anthologie The Capitol Years 1965-1977

CAPITOL NASHVILLE

Lee Hazlewood/Nina Lizell

Hey Cowboy

(Lee Hazlewood)

Extrait de la BO de Cowboy in Sweden, 1970, in coffret Lee Hazlewood Industries There’s a Dream I’ve been Saying 1966-1971

LIGHT IN THE ATTIC 109/1

Leonard Cohen

The Stranger Song

(Leonard Cohen)

Extrait de l’album Songs of Leonard Cohen, 1968 in BO John Mc Cabe, 1971

COLUMBIA 4686002

Marilyn Monroe

River of no Return

(Lionel Newman/Ken Darby)

Extrait de la BO de La Rivière sans Retour, 1954 in coffret BD Music Presents Marilyn Monroe

BD MUSIC 78465

Helen Merrill

Johnny Guitare

(Victor Young/Peggy Lee)

Extrait de l’album Autumn Leaves, 1967

SONOPRESSE 35 004/2

Pascal Comelade

Ze Crypto-Situ Cow-Boy Rides again

(Pascal Comelade)

Extrait de l’album El Pianista del Antifaz, 2013

BECAUSE

, © BM Editions et Carlotta

Un article autour du livre/DVD : Une histoire du western

Toute l'année !

Le ciné-club de Thierry Jousse

Le Ciné-Club du dimanche matin ressuscite. Prenant la succession de Claude-Jean Philippe, Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

AU PROGRAMME :

► Miss Oyu de Mizoguchi (1h29)

Dimanche 08 avril à 11h à l'Arlequin

► Ninotchka de Ernst Lubitsch (1h50)

Dimanche 22 avril à 11h à l'Arlequin

► Pandora de Albert Lewin (2h04)

Dimanche 06 mai à 11h à l'Arlequin

► Les enfants terribles de Jean-Pierre Melville (1h45)

Dimanche 20 mai à 11h à l'Arlequin

► The Swimmer de Franck Perry (1h34)

Dimanche 03 juin à 11h à l'Arlequin