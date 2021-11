Paul Schrader, un Outsider à Hollywood

En attendant la sortie prochaine de son excellent dernier film, The Card Counter, Ciné Tempo vous propose une rétrospective musicale consacrée au réalisateur Paul Schrader, l’auteur d’American Gigolo ou de Mishima.

Un programme ô combien éclectique où voisineront Philip Glass et Blondie, Angelo Badalamenti ou Giorgio Moroder…

B.O. de la semaine

Elmer Bernstein : BO de Walk on the Wild Side (La rue chaude) (réalisé par Edward Dmytryk,1962)

Extrait de l’anthologie A Man and his Movies (Mainstream)

Ce film (re)sort en DVD/Blu Ray chezWild Side

Le prochain film de Paul Schrader, sortira en salles le 29 décembre :

