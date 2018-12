Orson Welles, Vérités et Mensonges

Actualité

Sortie le 14 novembre du coffret Blu Ray/DVD La Dame de Shanghaï chez Carlotta Films

, © Carlotta

Diffusion du film inédit et inachevé d’Orson Welles, The Other Side of the Wind, sur Netflix.

♫ Programmation musicale

Générique :

♫ Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant

(extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant)

TRICATEL 148323

♫ Doris Fisher - Allan Roberts

Please don’t Kiss me

Rita Hayworth

(extrait de la BO de The Lady from Shanghai (La Dame de Shanghaï), 1947)

MILAN 399 696-2

♫ Bernard Herrmann

First Reverie, second Reverie

Orchestre Philarmonique d’Australie, dir : Tony Bremner

(extrait de la BO de The Magnificent Ambersons (La Splendeur des Ambersons), 1942-1990)

PREAMBLE 1783

♫ Bernard Herrmann

Prelude

Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque, dir : Adriano

(extrait de la BO de Jane Eyre, 1943-1994)

NAXOS 8.572718

♫ Angelo Francesco Lavagnino & Alberto Barberis

The Wrath of Brabantio - Iago’s Theme

Chicago Symphony Orchestra

(extrait de la BO d’Othello, 1952-1993)

VARESE SARABANDE 5420

♫ Angelo Francesco Lavagnino

Battagua e Campo di Morti

Angelo Francesco Lavagnino

(extrait de la BO de Falstaff, 1966)

CAM 74321 18761 2

♫ Henry Mancini

Background for Murder

Henry Mancini

(extrait de la BO de Touch of Evil (La Soif du Mal), 1958)

MOOCHIN ABOUT 01/4

♫ Burt Bacharach

Le Chiffre’s Torture of the Mind

Burt Bacharach

(extrait de la BO de Casino Royale, 1967)

RCA 740 952

♫ John Barry

Orson Welles Great Mysteries

John Barry

(extrait de l’album Americans, 1974)

UNIVERSAL MUSIC 531340-5

♫ Woolfson-Parsons/Poe

A Dream within a Dream

Alan Parsons Project/Orson Welles

(extrait de l’album Tales of Mystery and Imagination, 1976-1987)

MERCURY 832820-2

♫ Michel Legrand

The Other Side of the Wind : Chapter 1

Ensemble Orchestral Mosan, dir : Jean-Pierre Haeck

(extrait du coffret Michel Legrand Les Moulins de son Cœur, Vol.19, 1970-76/2018)

DECCA RECORDS

♫ Michel Legrand

F for Fake (Vérités et Mensonges) : Orson’s Theme (Version Big Band)

Michel Legrand

(extrait du coffret Michel Legrand Les Moulins de son Cœur, Vol.19, 1974)

DECCA RECORDS

♫ Carter Burwell

The Book

(extrait de la BO de The Ballad of Buster Scruggs (La Ballade de Buster Scruggs), 2018)

MILAN 3981212

♫ Zveri Group

Six A.M. (6 Utra)

Zveri Group)

(extrait de la BO de Leto (L’Eté), 2018)

MILAN

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Une émission en partenariat avec Le ciné-club de Thierry Jousse

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

Le programme des prochaines séances :