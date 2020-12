Musiques en Séries (1/2)

Ciné Tempo s'attaque, cette semaine, aux séries et à leurs musiques. Séries cultures et séries contemporaines, anglaises, françaises ou américaines voisinent donc dans un programme où l'on retrouve quelques compositeurs importants, avec, au premier chef, John Barry...

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

John BarryThe Perusaders

(John Barry)

Extrait du coffret John Barry Themependium

SONY 88697079502

John BarryThe Adventurer

(John Barry)

Extrait du coffret John Barry Themependium

SONY 88697079502

John BarryOrson Welles Great Mysteries

(John Barry)

Extrait du coffret John Barry Themependium

SONY 88697079502

Misters de l’OuestChapeau Melon et Bottes de Cuir N°1

(Johnny Dankworth/Laurie Johnson/Roland Shaw, arrangements : François Ripoche)

Extrait de l’album TV Series, 2001

MOSAIC RECORDS 362242

Patrick Mc GoohanThe Prisoners-Main Title Theme

(Patrick Mc Goohan)

Extrait de la BO de la série Le Prisonnier

PLAYTIME RECORDS 3081542

Patrick Mc GoohanNumer 6 Chops own the Tree

(Patrick Mc Goohan)

Extrait de la BO de la série Le Prisonnier

PLAYTIME RECORDS 3081542

Mark IshamArkangel : A Day at the Park

(Mark Isham)

Extrait de la BO de la série Black Mirror : Arkangel, 2018

FIRE RECORDS

Martin PhippsMan on the Moon

(Martin Phipps)

Extrait de la BO de la série The Crown saison 3

SONY CLASSICAL

Carlos Rafael RiveraMain Title

(Carlos Rafael Rivera)

Extrait de la BO de la série The Queen’s Gambit, 2020

MAISIE MUSIC PUBLISHING

Evgueni & Sacha GalperineThe End

(Evgueni & Sacha Galperine)

Extrait de la BO de la série The Undoing, 2020

WATERTOWER MUSIC

Evgueni & Sacha GalperineDunkerque

(Evgueni & Sacha Galperine)

Extrait de la BO de la série Baron Noir, 2016

KWAI 97427

RobResearch 26.2

(Robin Coudert)

Extrait de la BO de la série Le Bureau des Légendes, 2017

HIPPOCAMPUS 156799

Eric DemarsanUne Vie sous les Néons

(Eric Demarsan)

Extrait de la BO de la série Pigalle la Nuit, 2012

MUSIC BOX RECORDS 009

La B.O. de la semaine

Erik TruffazLe Dernier Samouraï

(Eric Demarsan)

Extrait de la BO de Melville, le Dernier Samouraï (2020)DECCA 5390993

