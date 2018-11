Morricone pour l'éternité (4/4) : Trésors cachés

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Ennio Morricone

La Cugina, Pt 1 (Titoli)

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de La Cugina, 1974

GDM

Ennio Morricone

Viaggio con Anita

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Viaggio con Anita, 1979

EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL

Ennio Morricone

Ipocrisia

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de La Faille, 1975

HEXACORD 02

EnnioMorricone

Un Uomo da Rispettare

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO d’Un Uomo da Rispettare, 1972

QUARTET RECORDS 266

EnnioMorricone

Requiescant

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de L’Ultimo Uomo di Sara, 1973

UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI SRL

Ennio Morricone

Anche se Volessi Lavorare, che Faccio ?

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Anche se Volessi Lavorare che Faccio ?, 1972

CINEVOX

Ennio Morricone

Can Can delle Filly

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Quando le Donne Avevano La Coda (Quand les Femmes Avaient une Queue, 1970)

CONTEMPO RECORDS 2001

Ennio Morricone

Scherzo un po Triste

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Incontro, 1972

CAM 74321 10843 2

Ennio Morricone

Sotto i Ponti della Citta 1

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO d’Il Bandito dagli Occhi Azzuri, 1980

CREAZIONE ARTISTICHE MUSICALI

Chet Baker with Ennio Morricone and his Orchestra

Chetty’s Lullaby

(Chet Baker/Alessandro Maffei)

Extrait de l’album Chet is Back, 1962

RCA 82876555432

Mireille Mathieu/Ennio Morricone

J’Oublie la Pluie et le Soleil

(Ennio Morricone/Bernard Raduzinsky-Sergio Bardotti)

Extrait de l’album Mireille Mathieu Chante Ennio Morricone, 1974

SONY 88875175512

Pierre Daven Keller

Sirocco

(Pierre Daven Keller)

Extrait de l’album Kino Music, 2019

Anton Sanko

Titles

(Anton Sanko)

Extrait de la BO d’Amanda, 2018

PROD

Richard Galliano accordéon with John Surman sax, Dave Douglas trompette, Boris Kozlov bass, Clarence Penn drums

La Strada : Tema

(Nino Rota)

Extrait de l’album Richard Galliano Nino Rota, 2011

UNIVERSAL MUSIC 476 4615

A noter

Le livre

Ennio Morricone, ma musique, ma vie

entretiens avec Alessandro De Rosa

Editions Séguier

, © Editions Séguier

Rétrospective Ennio Morricone à la Cinémathèque Française

Les événements autour de Morricone sur Cinezik

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Emission en partenariat avec Le ciné-club de Thierry Jousse, tous les 15 jours au cinéma l'Arlequin, 6e Paris :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

Le programme des prochaines séances :

25 novembre : Dressé pour Tuer (Samuel Fuller)

9 décembre : La Dame de Shanghaï (Orson Welles)

23 décembre : The Party (Blake Edwards)