Morricone pour l’éternité (3/4) : Il était une fois en Amérique

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Ennio Morricone

The Braying Mule

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Two Mules for Sister Sara (Sierra Torride), 1971

LEGENDS RECORDS 16

Ennio Morricone

Bluebeard

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Bluebeard (Barbe Bleue), 1972

CERBERUS RECORDS CEM S 0 105

Ennio Morricone

Thème

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Orca, 1977

PHILIPS 6 172 077

Ennio Morricone

Main Title

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de White Dog (Dressé pour Tuer), 1982

FILM SCORE MONTHLY VOL. 13 N°3

Ennio Morricone

The Confrontation

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de State of Grace (Les Anges de la Nuit), 1990

QUARTET RECORDS 282

Ennio Morricone

U-Turn

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de U-Turn, 1997

EPIC 68778

Ennio Morricone

The Die is Cast

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Bugsy, 1991

EPIC 4693712

Ennio Morricone

Al Capone

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de The Intouchables (Les Incorruptibles), 1987

ALLIANCE MEDIA 393909-2

Ennio Morricone

The Rape

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Casualties of War (Outrages), 1989

CBS 4460161

Ennio Morricone

Ecstasy of Mars

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Mission to Mars, 2000

HOLLYWOOD RECORDS 62257-2

Ennio Morricone

Pazuzu

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de The Exorcist II (L’Hérétique), 1977

WARNER BROS. 9362-46992-2

Thom Yorke

The Hooks

(Thom Yorke)

Extrait de la BO de Suspiria, 2018

XL RECORDINGS 936

Vincent Beer-Demander

Cinema Paradiso

(Ennio Morricone)

Extrait de l’album Cinema Mandolino, 2018

LYRINX 298

, © AFP / Thomas Bartilla / Geisler-Fotopres

en savoir plus événement Cycle Ennio Morricone à la Cinémathèque française

A noter

Le livre

Ennio Morricone, ma musique, ma vie

entretiens avec Alessandro De Rosa

Editions Séguier

, © Editions Séguier

Rétrospective Ennio Morricone à la Cinémathèque Française

Les événements autour de Morricone sur Cinezik

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Emission en partenariat avec Le ciné-club de Thierry Jousse, tous les 15 jours au cinéma l'Arlequin, 6e Paris :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

Le programme des prochaines séances :

25 novembre : Dressé pour Tuer (Samuel Fuller)

9 décembre : La Dame de Shanghaï (Orson Welles)

23 décembre : The Party (Blake Edwards)