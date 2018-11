Morricone pour l'éternité (2/4) : France-Italie, les années 70

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Ennio Morricone

Cosa Avette Fatto a Solange

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Cosa Avette Fatto a Solange (Qu’avez-vous Fait à Solange ?), 1972)

UNIVERSAL MUSIC

Ennio Morricone

Uno Che Grida Amore

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Metti una Sera Cena (Disons un Soir à Dîner), 1969

RAMBLING RECORDS 2843

, © CINEVOX

Ennio Morricone

Pensando a Maria

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de La Cosa Buffa, 1972

CINEVOX

, © CINEVOX

Ennio Morricone

Romanzo

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Novecento (1900), 1976

RCA TBL1 1 221

, © Monte Stella Records

Ennio Morricone

Troppa Luce, Troppa Ombra

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO d’Il Prato (Le Pré), 1979

CAM 065

Ennio Morricone

Tema Sciopero (Andante Triste)

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Metello, 1971

UNIVERSAL MUSIC

, © GDM Music

Ennio Morricone

La Ragione, Il Cuore, Il Amore

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO d’Il Diavolo nel Cervello, 1972

DAGORED 135-2

, © MIS

Ennio Morricone

Disperatamente

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de La Citta Violenta (La Cité de la Violence), 1970

RCA CR-10046

, © RCA

John Zorn

Peur sur la Ville

(Ennio Morricone)

Extrait de l’album The Big Gundown John Zorn Plays the Music of Ennio Morricone, 1986/2000

TZADIK 7328

, © TZADIK RECORDS

Ennio Morricone

I for Icarus

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de I comme Icare, 1979

EMI 8383172

, © MIS

Ennio Morricone

Sans Mobile Apparent

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Sans Mobile Apparent, 1971

MOTORS 4017

, © MIS

Ennio Morricone

L’Attentat

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de L’Attentat, 1972

FESTIVAL FLD 592

, © Disques Festival

Ennio Morricone

Una Strana Coppia

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de La Cage aux Folles, 1978

CAM 064

, © GMF

Le livre

Ennio Morricone, ma musique, ma vie

entretiens avec Alessandro De Rosa

Editions Séguier

, © Editions Séguier

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

