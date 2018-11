Morricone pour l’éternité (1/4) : Leone-Morricone, un Mariage d’amour

Programmation musicale

Bertrand Burgalat

« Tout de Suite Maintenant (générique début) »

Bertrand Burgalat

(extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant)

TRICATEL 148323

Ennio Morricone

« Titoli »

Ennio Morricone

(extrait de la BO de Et pour Quelques Dollars de plus, 1965)

BMG 828765 89972

Ennio Morricone

« As a Judgement »

Ennio Morricone

(extrait de la BO d’Il Etait une Fois dans l’Ouest, 1969)

RCA ND 71704

Ennio Morricone

« Mesa Verde #2 »

Ennio Morricone

(extrait de la BO d’Il Etait une Fois la Révolution, 1971)

CINEVOX RECORDS MDF 612

Ennio Morricone

« A Fistful of Dollars Theme »

Petra Haden

(extrait de l’album Petra Goes to the Movies, 2013)

ANTI EPITAPH

en savoir plus émission Tendez l'oreille Ennio Morricone et la musique baroque

Ennio Morricone

« Ecstasy of Gold »

Oddjob

(extrait de l’album Clint, 2010)

ACT MUSIC & VISION 9494-2

Ennio Morricone

« A Gun for Ringo : Waiting »

Ennio Morricone

(extrait de la compilation The Legendary Italian Westerns Volume II, 1965)

RCA ND 90526

Ennio Morricone

« Mystic and Severe »

Ennio Morricone

(extrait de la BO de Death Rides a Horse (Da Uomo a Uomo), 1967)

UNIVERSAL MUSIC

Ennio Morricone

« Sonny »

Ennio Morricone

(extrait de la BO de La Banda J&S (Far West Story), 1972)

CAM 74321 13075 2

Ennio Morricone

« Titoli »

Ennio Morricone

(extrait de la BO de Faccia a Faccia (Le Dernier Face à Face), 1968)

VIVA MUSICA SOUNDTRACKS 7018

en savoir plus émission Ciné Tempo Italie, années 50-60

Ennio Morricone

« Queimada Seconda »

Ennio Morricone

(extrait de la BO de Queimada, 1969)

VIVA MUSICA SOUNDTRACKS 7020

Ennio Morricone

« Cette Course Folle, Folle »

Ennio Morricone

(extrait de la BO d’Un Génie, Deux Associés et une Cloche, 1975)

GERARD TOURNIER 36 510

Ennio Morricone

« Terrazza »

Ennio Morricone

(extrait de la BO d’Il Gatto (Qui a Tué le Chat ?), 1977)

KING RECORDS 396

Ennio Morricone

« Deborah’s Theme »

Rosario Giuliani (saxophone alto), Luciano Biondini (accordéon), Enzo Pietropaoli (contrebasse), Michel Rabbia (batterie) (extrait de l’album Cinema Italia, 2016)

VIA VENETO JAZZ 110