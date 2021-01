Morricone Paradiso (2/2)

Pour démarrer la nouvelle année en beauté, deuxième épisode de notre feuilleton Ennio Morricone. Avec de la bossa italienne, la voix de Chico Buarque et celle d’Edda dell’Orso en vedettes italiennes.

Ennio Morricone

Filastrocca per Cretini

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Sai Cosa Faceva alle Donne Stalin ?, 1969, in compilation Morricone Bossa

AMARKORD 5004

Ennio Morricone

Alla Serenita

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de La Donna Invisibile, 1969, in compilation Morricone Bossa

AMARKORD 5004

Ennio Morricone

Imagine del Tempo

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de L’Alibi, 1968

GDM MUSIC 2011

Ennio Morricone

Capable of Love

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Mic Caro Dottor Grasler (The Bachelor), 1990

CAM 74321 13081 2

Ennio Morricone

A Nastassja (Acerba Sensualita)

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Cosi’ Come Sei (La Fille), 1978

CINEVOX 029

Ennio Morricone

Notturno per Tre

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Autostop Rosso Sangue (La Proie de l’Autostop), 1977

CEM CMT 7

Luis Bacalov

La Supertestimone (Super Témoin) : Main Theme

(Luis Bacalov) (1971)

Extrait de la BO de la compilation Al Cinema con Edda dell’ Orso

HEXACORD 9306

Alessandro Alessandroni

Aspetti Musicali

(Alessandro Alessandroni)

Extrait de l’album Prisma Sonoro, 1974

SR RECORDS ST 138

Chico Buarque

Lei no Lei sta Ballando

(Chico Buarque/Sergio Bardotti, arrgts : Ennio Morricone)

Extrait de l’album Per un Pugno di Samba, 1970

SONY 74321945712

Chico Buarque

Nicanor

(Chico Buarque, arrgts : Ennio Morricone)

Extrait de l’album Sonho de um Carnaval, 1970

RYM MUSIQUE 197 543-2

Ennio Morricone

The Tropical Variation

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Nostromo, 1997

MCA RECORDS 77800

Ennio Morricone

Girl on my Porch

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Butterfly, 1982

APPLAUSE 1 017

Ennio Morricone

Gocce di Pioggia

Extrait de la BO de la Cosa Buffa, 1972

CINEVOX

Ennio Morricone

Croce d’Amore

Extrait de la BO de Disons un Soir à Dîner (Metti, una Sera a Cena), 1969

RAMBLING RECORDS 2843

Sorties compilation et livre autour de Morricone :

Decca Records publie "Morricone – Secret", une compilation qui retrace la période de création entre la fin des années 60 et le début des années 80, et comprenant 7 inédits.

, © DECCA

Le livre de Jean-Christophe Manuceau : Morricone entre Emotion et Raison aux éditions Camion Blanc.

Ennio Morricone a passé toute sa vie à retranscrire sur le papier les musiques qu'il entendait dans sa tête. En passant en revue ses grandes collaborations avec réalisateurs et musiciens, en analysant ses musiques de film, en donnant la parole à ses collaborations et à ses admirateurs, « Entre émotion et raison » cherche à peindre le tableau le plus fidèle et le plus riche possible du Maestro, dont l'empreinte sur la musique du XXe et du XXIe siècle est incontestable.

, © Editions Camion Blanc

Et voici le nouveau "Blow Up" par Thierry Jousse :

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...