Morricone Paradiso (1/2)

Pour les cinéphiles et les amateurs de musiques de film, l’année 2020 aura forcément été marquée par la disparition d’Ennio Morricone. Ciné Tempo vous propose un retour au Maestro italien, à travers un programme de joyaux rares et précieux.

Tandis que paraissent simultanément, une excellente compilation, Morricone Secret, et un ouvrage majeur, Ennio Morricone entre Emotion et Raison, Ciné Tempo vous propose un retour au Maestro italien.

Programme musical

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Ennio Morricone

Rito Finale

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Citta’ Violenta (La Cité de la Violence), 1970

RCA 10046

Ennio Morricone

Inseguimento e Fuga

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Revolver (La Poursuite Implacable), 1973

DAGORED 220C

Ennio Morricone

l Diavolo in Cervello : Viaggio Secondo

(Ennio Morricone) (1972)

Extrait de la compilation Morricone in the Brain

BELLA CASA 2

Ennio Morricone

La Faille : Tette e Antenne, Tetti e Gone

(Ennio Morricone) (1975)

Extrait de la compilation Morricone Secret

DECCA

Ennio Morricone

Lui per Lei

(Ennio Morricone) (1970)

Extrait de la BO de la compilation Morricone Secret

DECCA

Ennio Morricone

Le Bandit aux Yeux Bleus : Per Dalila

(Ennio Morricone) (1980)

Extrait de la compilation Morricone Secret

DECCA

Ennio Morricone

René la Canne

(Ennio Morricone) (1977)

Extrait de la compilation Morricone Secret

DECCA

Ennio Morricone

Si Salvi chi Vuole

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Si Salvi Chi Vuole, 1980

COMETA 10009

Riz Ortolani

Confessione di un Commissario di Polizia al Procuratore della Repubblica

(Riz Ortolani)

Extrait de la BO de Confessione di un Commissario di Polizia al Procuratore della Repubblica (Confession d’un Commissaire de Police à un Procureur de la République), 1972)

RCA 114

Piero Piccioni

Capriccio

(Piero Piccioni)

Extrait de la BO de Scacco alla Regina (Echec à la Reine), 1969

CINVEVOX RECORDS 7161

Ennio Morricone

Bluebeard the Romantic

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Barbe Bleue, 1972

CERBERUS RECORDS CEM S 0 105

Ennio Morricone

Una Donna Ricordare

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Maddalena, 1971

GDM 2001

Lisa Gastoni

Una Stanza Vuolta

(Ennio Morricone/Carlo Rossi)

Extrait de la BO de Lutring Réveille toi et Meurs (Svegliati e Uccidi), 1966

DAGORED 253

Patty Pravo

Un Treno in Piu

(Ennio Morricone/Maurizio Monti)

Extrait de la compilation Ricordare-The Songs of Ennio Morricone

ACE 1485

Sorties compilation et livre autour de Morricone :

Decca Records publie "Morricone – Secret", une compilation qui retrace la période de création entre la fin des années 60 et le début des années 80, et comprenant 7 inédits.

, © DECCA

Le livre de Jean-Christophe Manuceau : Morricone entre Emotion et Raison aux éditions Camion Blanc.

Ennio Morricone a passé toute sa vie à retranscrire sur le papier les musiques qu'il entendait dans sa tête. En passant en revue ses grandes collaborations avec réalisateurs et musiciens, en analysant ses musiques de film, en donnant la parole à ses collaborations et à ses admirateurs, « Entre émotion et raison » cherche à peindre le tableau le plus fidèle et le plus riche possible du Maestro, dont l'empreinte sur la musique du XXe et du XXIe siècle est incontestable.

, © Editions Camion Blanc

Et voici le nouveau "Blow Up" par Thierry Jousse :

