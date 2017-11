Mister Clouzot et Compagnie

Programme musical

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Suzy Delair

Avec son Tralala

(André Hornez/Francis Lopez)

Extrait de la compilation Lady Paname from BO de Quai des Orfèvres, 1947

ACCORD 476 8416

Marjane

Méfiez-vous de Paris

(Jean Renoir/Joseph Kosma)

Extrait de la BO de Eléna et les Hommes, 1956

VEGA 1716

Rufus Wainwright

Complainte de la Butte

(Jean Renoir-Bernadette Colomine/Georges Van Parys)

Extrait de la BO de Moulin Rouge, 2001

INTERSCOPE RECORDS

Oscar Strauss/Georges Van Parys

Valse de Madame de…

(Oscar Strauss/Georges Van Parys)

Extrait de l’anthologie Georges Van Parys et le Cinéma from BO de Madame de…, 1953

UNIVERSAL 984348-7

Moscow Symphony Orchestra, dir : Adriano

From one Scandal to Another

(Georges Auric)

Extrait de l’anthologie The Classic Film Music of Georges Auric 3 from BO de Lola Montes, 1955

MARCO POLO 8.225070

Slovak Radio symphony Orchestra, dir : Adriano

Du Rififi chez les Hommes : Générique

(Georges Auric)

Extrait de l’anthologie The Classic Film Music of Georges Auric 4 from BO de Du Rififi chez les Hommes, 1956

MARCO POLO 8.225136

Georges Auric

Le Salaire de la Peur : Générique

(Georges Auric)

Extrait de la compilation Voyage à travers le Cinéma Français from BO du Salaire de la Peur, 1953

UNIVERSAL 5372422

Xavier Michell y su Quinteto

Donde Vas

(Jean Eigel/Rolf Marbot-Enrique Jorrin, arrgts : Leon Negre)

Extrait de la BO de La Vérité, 1960

MILAN 399 931-2

Jean Wiener

Thème-Bolero

(Jean Wiener)

Extrait de la BO d’Au Hasard Balthazar, 1966

RCA 86 197

Joachim Kühn

Dreh dich nicht nach Fremden Schatten (Touchez pas au Grisbi)

(Jean Wiener)

Extrait de l’album Famous Melodies, 1996

LABEL BLEU 6564

Orchestre d’Eddie Barclay

Thème de Bob

(Jo Boyer)

Extrait de la compilation Le Cercle Noir, from BO de Bob le Flambeur, 1956

UNIVERSAL 530 857 4

Martial Solal

Léon Morin Prêtre : Générique

(Martial Solal)

Extrait de la compilation Le Cercle Noir from BO de Léon Morin Prêtre, 1961

UNIVERSAL 530 857 4

Vincent Courtois violoncelle, Daniel Erdmann sax ténor, Robin Fincker clarinette

Hiroshima mon Amour

(Giovanni Fusco)

Extrait de l’album Bandes Originales, 2017

LA BUISSONNE 397030

Iannis Xenakis

Orient-Occident (1960)

Extrait de la compilation Forbidden Planets Vol.2-More Music from the Pioneers of electronic Sound

CHROME DREAMS 5067

Tangerine Dream

Betrayal (Sorcerer Theme)

Extrait de la BO de Sorcerer (Le Convi de la Peur), 1977

MCA RECORDS 1646

Le mystère Clouzot à la Cinémathèque Française