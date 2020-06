Michel Piccoli, Monstre Sacré (2/2)

Ciné Tempo poursuit son hommage musical et cinématographique à cet acteur hors normes qui vient de disparaître.

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Georges Delerue

La Rupture chez Prokosh

(Georges Delerue)

Extrait de la BO du Mépris, 1963

HORTENSIA FMC 529

Jean Bouchety

Générique de fin

(Jean Bouchety)

Extrait de la BO de la Curée, 1967

BARCLAY

Michel Magne

Belle de Jour : Thème Principal

(Michel Magne, 1966)

Extrait de l’anthologie Michel Magne 25 ans de Musique de Film

ODEON 8597932

Philippe Sarde

Liza

(Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing, 1972)

Extrait de l’anthologie Le Cinéma de Marco Ferreri)

UNIVERSAL MUSIC 984 877 8

Philippe Sarde

Touche pas à la Femme Blanche : Le Théâtre

(Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing, 1974)

Extrait du coffret Le Cinéma de Marco Ferreri

UNIVERSAL MUSIC 984 877 8

Philippe Sarde

La Dernière Femme : Thème Principal

(Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing, 1976)

Extrait du coffret Le Cinéma de Marco Ferreri

UNIVERSAL MUSIC 984 877 8

Philippe Sarde

Destruction et Rédemption de Max

(Philippe Sarde, arrgts : Jean-Michel Defaye)

Extrait de la BO de Max et les Ferrailleurs, 1971

CAM 74321 13061 2

Philippe Sarde

Mado (Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing, 1976)

Extrait de l’anthologie Le Cinéma de Claude Sautet

UNIVERSAL MUSIC 013061-2

Philippe Sarde

Autrefois

(Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing)

Extrait de la BO de Vincent, François, Paul et les Autres, 1974

CAM 74321 13079 2

Richard Rodney Bennett

Suite I : New York (générique début)

(Richard Rodney Bennett)

Extrait de la BO de L’Imprécateur, 1977

MUSIC BOX RECORDS

Vladimir Cosma

Un Œil sur la Ville

(Vladimir Cosma)

Extrait de la BO du prix du Danger, 1984

POMME MUSIC 952772

Gabriel Yared, alto solo : Gérard Caussé

La Diagonale du Fou

(Gabriel Yared)

Extrait de la BO de La Diagonale du Fou, 1984

MUSIC BOX RECORDS 032

Elena Karaindrou

Waltz by the River

(Eleni Karaindrou)

Extrait de la BO de Dust of Time (La Poussière du Temps), 2009

ECM 2070

Stéphane Grappelli

Milou

(Stéphane Grappelli)

Extrait de la BO de Milou en Mai, 1990

CBS 4662852

Martial Solal

Suspense Relatif

(Martial Solal)

Extrait de la BO des Acteurs, 2000

LA BANDE SON A00001-2

Piero Piccioni

Spiral of Love (Piero Piccioni)

Extrait de la BO italienne du Mépris, 1963

DIGITMOVIES

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...

A écouter sur la radio thématique de France Musique :La B.O. Musiques de Films:

« La Passion Piccoli »

Une programmation musicale autour de Michel Piccoli, préparée par Olivier Le Borgne

Lundi 8 juin de 00h00 à 03h00

Mardi 9 juin de 06h00 à 09h00

Mercredi 10 juin de 09h00 à 12h00

Jeudi 11 juin de 12h00 à 15h00

Vendredi 12 juin de 15h00 à 18h00

Samedi 13 juin de 18h00 à 21h00

Dimanche 14 juin de 21h00 à 00h00