Petites et Grandes Histoires du Festival de Cannes (3/3) : Michel Piccoli à Cannes

Pour la dernière émission de notre série sur le Festival de Cannes, nous allons le revisiter avec Michel Piccoli qui vient de nous quitter. Il a été de ce festival d'innombrables fois. Nos deux émissions suivantes lui seront ensuite entièrement consacrées.

Comme la guerre de Troie, le festival de Cannes n'aura pas lieu. Face à cette évidence et en l'absence de l'événement cinématographique de l'année, Ciné Tempo vous propose une série de trois émissions en forme de vagabondage musical dans l'histoire du plus grand festival du monde.

Trois émissions mitonnées amoureusement à la maison ! L'occasion de se replonger dans l'incroyable collection des films primés ou déprimés à Cannes, depuis les débuts du festival, c'est-à-dire 1946. Des Palmes d'or célèbres (Taxi Driver, La Dolce Vita…) et des films plus obscurs (L'Empire de la Passion, The Knack…) s'y croiseront donc tout au long des trois prochains samedi, toujours sous un angle musical, le tout agrémenté d'anecdotes liées à l'histoire du festival. En somme, Ciné Tempo au mois de mai, c'est Cannes comme si vous y étiez…

Programmation musicale

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Philippe SardeLa Grande Bouffe

(Philippe Sarde, 1973)

Extrait de la BO de l’anthologie Le Cinéma de Marco Ferreri

UNIVERSAL MUSIC 984 877 8

Philippe SardeL’Accident ralenti

(Philippe Sarde, arrgts : Jean-Michel Defaye)

Extrait de la BO de Les Choses de la Vie, 1970

TRANSVERSALES 02

Romy Schneider/Michel PiccoliLa Chanson d’Hélène

(Philippe Sarde/Jean-Loup Dabadie)

Extrait de la BO des Choses de la Vie, 1970

TRANSVERSALES 02

Ennio MorriconeAcide et Charme

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO du Trio Infernal, 1974

YUKI MUSIC 871 001

Armando TrovaioliLa Stazione di Posta

(Armando Trovajoli)

Extrait de la BO de La Nuit de Varennes, 1982

SAIMEL 3996310

Franco PiersantiHabemus Papam

(Franco Piersanti)

Extrait de la BO de Habemus Papam, 2011

UNIVERSAL MUSIC 5333832

Orchestre de la Philharmonie de Paris, dir : Michel GassotAdieu Bonaparte

(Gabriel Yared)

Extrait de la BO d’Adieu Bonaparte, 1985

CAM 800-141

Gabriel YaredL’Imaginaire

(Gabriel Yared)

Extrait de la BO de Sauve qui Peut (la Vie), 1980

FLARENASCH 723 622

Shin’Ichiro IkebeFinal

(Shin’Ichiro Ikebe)

Extrait de la BO de Kagemusha, 1980

COLUMBIA AX 7 238

David ShireAftermaths

(David Shire)

Extrait de la BO de Zodiac, 2007

VARESE SARABANDE 302 066 799 2

Wojciech KilarEnd Crédits

(Wojciech Kilar)

Extrait de la BO de La Nuit nous Appartient, 2007

LAKESHORE RECORDS 339502

Orchestre Philharmonique de Paris, dir : Jean-Claude DuboisLight

(Scott Walker)

Extrait de la BO de Pola X, 1999

BARCLAY 5476082

Philippe SardeJ’aurais pu dire Dunkerque

(Philippe Sarde, dir: Carlo Savina)

Extrait de la BO de La Pirate, 1984

MILAN A 244

Michel PiccoliLa Grande Bouffe(version piano)

(Philippe Sarde, 1973)

Extrait de l’anthologie Le Cinéma de Marco Ferreri

UNIVERSAL MUSIC 984 877 8

