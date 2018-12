Michel Legrand en Majesté

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Gato Barbieri

Goodbye

(Gato Barbieri, arrgts : Oliver Nelson)

Extrait de la BO du Dernier Tango à Paris

RYKO 10724

Michel Legrand

Le Sauvage : Nelly et Martin (1975)

(Michel Legrand)

Extrait de l’album Michel Legrand & Jean-Paul Rappeneau

HORTENSIA PL 9533

Michel Legrand

La Dame dans l’Auto avec des Lunettes et un Fusil : Dany (1970)

(Michel Legrand)

Extrait du coffret Michel Legrand Les Moulins de son Cœur

DECCA RECORDS

Michel Legrand

Paris Underground

(Michel Legrand)

Extrait de la BO du Gang des Otages, 1973

WARNER CHAPPELL MUSIC

Michel Legrand

Le Récit de Cassard

(Michel Legrand)

Extrait de l’album Legrand Cinéma (1967) in coffret Michel Legrand Les Moulins de son Cœur)

DECCA RECORDS

Phil Woods/Michel Legrand

The Windmills of your Mind

(Michel Legrand)

Extrait de l’album Images, 1975

RCA BGL 1 1 027

Michel Legrand

Chicago Chase

(Michel Legrand)

Extrait de la BO de The Hunter (Le Chasseur), 1980

UNIVERSAL MUSIC 984 895 4

Michel Legrand

Situation Wanted

(Michel Legrand)

Extrait de la BO de The Happy Ending, 1969

QUARTET RECORDS 005

Michel Legrand

Sweet November (Suite, part.1) (1968)

(Michel Legrand)

Extrait du coffret Michel Legrand Les Moulins de son Cœur

DECCA RECORDS

Barbra Streisand

Tomorrow Night

(Michel Legrand/Alan & Marilyn Bergman)

Extrait de la BO de Yentl, 1983

CBS 86302

José Bartel

Générique de fin

(José Bartel)

Extrait de la BO de Spermula, 1976

WARNER BROS. 56 275

Christiane Legrand

Le Départ

(Krzysztof Komeda)

Extrait de la BO du Départ, 1967

HARKIT RECORDS 8338

Actualité Michel Legrand

Parution le 30 novembre chez Emarcy du coffret en 20 volumes :

Michel Legrand : Les Moulins de son cœur

Le 1 décembre à la Philharmonie de Paris, 20h30 :

Pour la première fois à Paris, Michel Legrand donne un concert dans lequel il interprète quelques-unes de ses plus étincelantes musiques de films, des extraits des films étant projetés en accompagnement durant le concert.

Dans le cadre du week-end Audi Talent Awards

, © Fayard

Autobiographie de Michel Legrand avec Stéphane Lerouge : J'ai le regret de vous dire oui

Editions Fayard

Réédition en salles de Yentl, le film de Barbra Streisand (musique : Michel Legrand), le 12 décembre

Adaptation au théâtre du film culte "Peau d'âne" (musique Michel Legrand) au Théâtre Marigny depuis le 14 novembre :

Parution d'un coffret Jean-Paul Rappeneau chez Pathé avec six films dont trois avec une musique de Michel Legrand

, © PATHE

Thierry Jousse : Blow up - Ennio Morricone en France novembre 2018

Blow up : Ennio Morricone par Thierry Jousse en 2017

