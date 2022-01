Michael Cimino, le dernier des Géants

Pour accompagner la sortie du documentaire très personnel de Jean Baptiste Thoret "Michael Cimino un Mirage Américain", Ciné tempo vous emmène faire un tour dans la trop courte filmographie musicale de l’auteur de "Voyage au bout de l’Enfer". Suivi d'un hommage à Peter Bogdanovich, disparu récemment

B.O. de la semaine, deux BOs cette semaine :

- Réédition de 4 albums de Popol Vuh, parmi lesquels les BOs de Cœur de Verre et de Cobra Verde, deux films de Werner Herzog, chez BMG

- Le livre de Jean-Yves Leloup : Ambient Music. Avant-Gardes, New Age, Chill Out et Cinéma. Editions Le Mot et le Reste.

Bande-annonce du documentaire Michael Cimino, un Mirage Américain par Jean-Baptiste Thoret, en salles le 19 janvier :

Disparition du cinéaste Peter Bogdanovich.

Voici un extrait de son film La Dernière Séance :

Outrages de Brian De Palma, sortie Blu Ray chez Wild Side

