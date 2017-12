Memorial Dean Martin

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Dean Martin

Who was that Lady ?

(Sammy Cahn/Jimmy van Heusen, dir : Gus Levene) (1960)

Extrait de la compilation The Test of Time

LE CHANT DU MONDE 274273842

Dean Martin/Judy Holliday

Just in Time

(Jules Styne/Betty Comden-Adolph Green, adaptation : Andre Previn)

Extrait de la BO de Bells are Ringing, 1960

CAPITOL 7920602

Dean Martin

Hollywood or Bust

(Sammy Fain/Paul Francis Webster, dir : Gus Levene) (1956)

Extrait de la compilation The Singing Actors of Hollywood

CAPITOL 2534002

Dean Martin/Jerry Lewis

Pardners

(Sammy Cahn/Jimmy van Heusen, dir : Dick Stabile) (1956)

Extrait de la compilation The Singing Actors of Hollywood

CAPITOL 2534002

Jerry Lewis

Come Rain or Come Shine

(Harold Arlen/Johnny Mercer, arrgts : Buddy Bregman)

Extrait de l’album Jerry Lewis Just Sings, 1956

RAZOR and TIE 2079

Count Basie

Cute

(Neal Hefti)

Extrait de l’album Count Basie Plays Quincy Jones and Neal Hefti, 1959

ROULETTE 600108

Dean Martin/Frank Sinatra with the Antonio Morelli Orchestra

Guys and Dolls

(Frank Loesser)

Extrait de l’album The Rat Pack Live at the Sands, 1963

UNIVERSAL MUSIC B0020865-11

Sammy Davis Junior

Ain’t that a Kick in the Head

(Sammy Cahn/Jimmy van Heusen, arrgts : Russell Garcia)

Extrait de la compilation Sammy and Friends from BO Ocean’s Eleven (L’inconnu de Las Vegas), 1960

RHINO R2 75934

Quincy Jones

Blues in the Night

(Harold Arlen/Johnny Mercer)

Extrait de l’album Strike up the Band, 1963

MERCURY 830774-2

Dean Martin

You’re Nobody till Somebody Loves you

(Russ Morgan/Larry Stock, arrgts : Ernie Freeman) (1964)

Extrait de la BO de Casino, 1996

MCAD2-11389

Frank Sinatra

My Kind of Town (Chicago is)

(Sammy Cahn/Jimmy van Heusen, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de la compilation Frank Sinatra in Hollywood from BO Robin and the 7 Hoods, 1964

REPRISE RECORDS 8122-78285-2/6

Dean Martin and The Male Quartet

Any Man who Loves his Mother

(Sammy Cahn/Jimmy van Heusen, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de la BO de Robin and the 7 Hoods, 1964

REPRISE RECORDS 60 055

Elmer Bernstein

Ginny

(Elmer Bernstein)

Extrait de la BO de Some Came Running (Comme un Torrent), 1959

CNR MUSIC 5004

Dean Martin/Marilyn Monroe

Something’s Gotta Give (extrait)

(Phil Silvers/Wally Cox) (1962)

Extrait de la compilation Marilyn Monroe Chansons et Extraits de film

LEGENDS 1000/1

Dean Martin

Five Cards Stud

(Maurice Jarre/Ned Washington)

Extrait du coffret Le Cinéma de Maurice Jarre from BO Five Cards Stud (Cinq Cartes à Abattre, 1968)

UNIVERSAL MUSIC 275 336 4

Dean Martin/Ricky Nelson

My Rifle, my Pony and me

(Trad.)

Extrait de la compilation My Rifle, my Pony and me from BO Rio Bravo, 1959

BEAR FAMILY RECORDS 15625