Made in Japan

Programme musical

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Masaru Sato

Le Garde du Corps (Yojimbo) (1960)

(Masaru Sato)

Extrait de l’Anthologie The Film Music of Akira Kurosawa

FUNHOUSE 2450

, © FUNHOUSE

Masaru Sato

Vivre dans la Peur (Ikimino no Kiroku) (1955)

(Masaru Sato)

Extrait de l’Anthologie The Film Music of Akira Kurosawa

FUNHOUSE 2450

Masaru Sato

Entre le Ciel et l’Enfer (Tengoku to Jigoku) (1963)

(Masaru Sato)

Extrait de l’Anthologie The Film Music of Akira Kurosawa

FUNHOUSE 2450

Toru Takemitsu

Ran

(Toru Takemitsu) (1984)

Extrait de l’Anthologie The Film Music of Akira Kurosawa

FUNHOUSE 2450

, © NONESUCH

Toru Takemitsu

Empire of Passion

(Toru Takemitsu) (1978)

Extrait de l’Anthologie The Film Music of Toru Takemitsu

NONESUCH 7599-79404-2

Ryuichi Sakamoto

Gohatto : End Theme

(Ryuichi Sakamoto)

Extrait de la BO de Gohatto (Tabou), 1999

MILAN 76688-2

Ryuichi Sakamoto piano

Merry Christmas, Mr Lawrence

(Ryuichi Sakamoto)

Extrait de l’album Playing the Piano, 2009

KABDECCA 4763609

Giovanni Mirabassi piano, Laurent Vernerey bass, Pierre François Dufour batterie

Le Vent se Lève

(Joe Hisaishi)

Extrait de l’album Animessi : Le Château dans le Ciel, 2015

NIPPON COLUMBIA 54140

Joe Hisaishi

Cet Été là…

(Joe Hisaishi)

Extrait de la BO du Voyage de Chihiro, 2001

TOKUMA JAPAN COMMUNICATION 72165

Joe Hisaishi

Silent Love (Forever)

(Joe Hisaishi)

Extrait de la BO de A Scene at the Sea, 1991

MILAN 301647-2

Joe Hisaishi

Hana-bi

(Joe Hisaishi)

Extrait de la BO de Hana-bi, 1997

POLYDOR 1672

Joe Hisaishi

Drifter… in Lax

(Joe Hisaishi)

Extrait de la BO d’Aniki mon Frère, 2000

MILAN 80263-2

Les Baxter

Tokyo after Dark

(Les Baxter)

Extrait de la BO de Sadismo, 1967

KRITZERLAND 20017-0