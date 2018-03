Louis Malle en mémoire

Programme musical

J’entends sonner les clairon

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Miles Davis

Florence sur les Champs-Élysées

(Miles Davis)

Extrait de la BO d’Ascenseur pour l’Échafaud, 1958

FONTANA 836305-2

Miles Davis

Au Bar du petit Bac

(Miles Davis)

Extrait de la BO d’Ascenseur pour l’Échafaud, 1958

FONTANA 836305-2

Barney Wilen

Témoin dans la Ville

(Barney Wilen)

Extrait de la BO d’Un Témoin dans la Ville, 1959

MOOCHIN ABOUT 04/3

Georges Delerue

L’Insoumis : La Fête triste

(Georges Delerue) (1964)

Extrait du coffret Nouvelle Vague : Chansons et Musiques de Film

UNIVERSAL 278 603 7

Georges Delerue

Générique

(Georges Delerue)

Extrait de la BO de Mata-Hari, 1965

THOMSON-DUCRETET 460 V 665

Brigitte Bardot/Jeanne Moreau

Paris, Paris, Paris

(Georges Delerue/Jean-Claude Carrière)

Extrait de la BO de Viva Maria, 1965

MGM SRS 2017

Claude Hellfer, piano

Le Feu Follet : Troisième Gnossienne

(Érik Satie) (1963)

Extrait du coffret Nouvelle Vague : Chansons et Musiques de Film

UNIVERSAL 278 603 7

Jean-François Heisser, piano

Scherzo en si bémol majeur D 593 Allegretto-pour Piano

(Franz Schubert)

Extrait de la BO d’Au Revoir les Enfants, 1987

CARRÈRE 96483

Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France

Minor Swing

(Django Reinhardt/Stéphane Grappelli)

Extrait de la BO de Lacombe Lucien, 1973, in coffret Jazz et Cinéma

SONY MUSIC 88697498322

Stéphane Grappelli

Milou

(Stéphane Grappelli)

Extrait de la BO de Milou en Mai, 1990

CBS 4662852

Michel Legrand

Piano Blackjack

(Michel Legrand)

Extrait de la BO d’Atlantic City, 1981

DRG RECORDS 6104

Ry Cooder

Theme from Alamo Bay

(Ry Cooder)

Extrait de la BO d’Alamo Bay, 1985, in Anthologie Film Music by Ry Cooder

WARNER BROS. 9362-45987-2

Gilbert Bécaud

Monsieur Cousteau

(Pierre Grosz/Gilbert Bécaud, arrgts : Christian Chevallier) (1976)

Extrait du coffret Anthologie 1953-2002

PARLOPHONE 0190295960452/1

Louis Malle qui nous a quitté en 1995 fait l'objet d'une très belle rétrospective à la Cinémathèque Française jusqu'au 1er avril 2018...

Le Ciné-Club de Thierry Jousse à l'Arlequin continue :

► ETE VIOLENT de Valerio Zurlini

Dimanche 25 mars à 11h au cinéma l'Arlequin.